FÁBRICA DA TALENTOS

Promessa argentina marca e Vitória vence na estreia da Copa Atlântico

Leãozinho derrotou o Sfera-SP pelo placar de 3 a 2

João Grassi

Por João Grassi

10/10/2025 - 18:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Promessa argentina marca e Vitória vence na estreia da Copa Atlântico
-

Em jogo válido pela primeira rodada da Copa Atlântico Sub-19, o Vitória derrotou o Sfera-SP pelo placar de 3 a 2, nesta tarde de sexta-feira, 10, garantindo o primeiro resultado positivo da equipe no importante torneio de base.

Os gols do Leãozinho na estreia pela fase de grupos foram marcados por Lucas Lohan, Alejandro Almaraz e Francisco Emanoel. O duelo aconteceu no Campo 7 do CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O técnico Mário Henrique escalou a equipe rubro-negra assim: Ezequiel; Hiago, Ivan Henrique, Kauã Coutinho e Kauan Vitor; Aucélio, Marcos Vinícius e Nico Talero; Alejandro Almaraz, Lucas Lohan e Waldemir.

Próximo compromisso

O próximo compromisso da Fábrica de Talentos na Copa Atlântico será neste sábado, 11, às 14h, contra o América-PE. O confronto acontece no Campo 8 do CT do Retrô.

Tags:

Categoria de base Copa Atlântico Sub-19 ec vitória

