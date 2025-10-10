FÁBRICA DA TALENTOS
Promessa argentina marca e Vitória vence na estreia da Copa Atlântico
Leãozinho derrotou o Sfera-SP pelo placar de 3 a 2
Por João Grassi
Em jogo válido pela primeira rodada da Copa Atlântico Sub-19, o Vitória derrotou o Sfera-SP pelo placar de 3 a 2, nesta tarde de sexta-feira, 10, garantindo o primeiro resultado positivo da equipe no importante torneio de base.
Os gols do Leãozinho na estreia pela fase de grupos foram marcados por Lucas Lohan, Alejandro Almaraz e Francisco Emanoel. O duelo aconteceu no Campo 7 do CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.
O técnico Mário Henrique escalou a equipe rubro-negra assim: Ezequiel; Hiago, Ivan Henrique, Kauã Coutinho e Kauan Vitor; Aucélio, Marcos Vinícius e Nico Talero; Alejandro Almaraz, Lucas Lohan e Waldemir.
Próximo compromisso
O próximo compromisso da Fábrica de Talentos na Copa Atlântico será neste sábado, 11, às 14h, contra o América-PE. O confronto acontece no Campo 8 do CT do Retrô.
