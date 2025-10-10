Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTA DO BA-VI NAS QUADRAS!

Bahia e Vitória se enfrentam no basquete em reencontro após 19 anos

Equipes entram em quadra neste domingo, 12, pelo Campeonato Baiano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/10/2025 - 21:54 h
Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Baiano de Basquete
Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Baiano de Basquete -

Antes de se enfrentarem no Brasileirão, na próxima quinta-feira, 16, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar no Basquete após quase 20 anos. Pela terceira rodada do Campeonato Baiano, as equipes entram em quadra neste domingo, 12, às 13h45, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador.

Invictos na categoria adulto com um resultado positivo para cada, a dupla Ba-Vi disputam a segunda partida no Grupo A do torneio valendo a segunda vitória. Ambos bateram o Salvador Basket nas rodadas anteriores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Comandado pelo técnico Marcelo Martins, o Tricolor terá 12 jogadores à disposição para o clássico: os armadores Pablo Esteves, Paulo Barreto e Thiago Marques; os laterais Adriel Pereira, Emerson Bahia, Francis Lauxen e Guilherme Passos; os alas-pivôs Lucas Rayo, Rafael Buffalo e William Santos; e os pivôs Boaz Soares e João Lucas.

Leia Também:

Ex-Vitória renasce no Mirassol e se transforma em talismã na Série A
Maior venda da história do Bahia é titular por seleção pela 1ª vez
Escândalo após Bahia x Flamengo: dirigente e atacante viram alvos do STJD

Na modalidade sub-23, o Tricolor enfrenta o Cepe, às 12h, no mesmo local, enquanto o Rubro-Negro encara o Basquete Mariense, às 10h15.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia basquete vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Baiano de Basquete
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Baiano de Basquete
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Baiano de Basquete
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Bahia e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Baiano de Basquete
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x