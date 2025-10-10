VOLTA DO BA-VI NAS QUADRAS!
Bahia e Vitória se enfrentam no basquete em reencontro após 19 anos
Equipes entram em quadra neste domingo, 12, pelo Campeonato Baiano
Por Lucas Vilas Boas
Antes de se enfrentarem no Brasileirão, na próxima quinta-feira, 16, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar no Basquete após quase 20 anos. Pela terceira rodada do Campeonato Baiano, as equipes entram em quadra neste domingo, 12, às 13h45, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador.
Invictos na categoria adulto com um resultado positivo para cada, a dupla Ba-Vi disputam a segunda partida no Grupo A do torneio valendo a segunda vitória. Ambos bateram o Salvador Basket nas rodadas anteriores.
Comandado pelo técnico Marcelo Martins, o Tricolor terá 12 jogadores à disposição para o clássico: os armadores Pablo Esteves, Paulo Barreto e Thiago Marques; os laterais Adriel Pereira, Emerson Bahia, Francis Lauxen e Guilherme Passos; os alas-pivôs Lucas Rayo, Rafael Buffalo e William Santos; e os pivôs Boaz Soares e João Lucas.
Leia Também:
Na modalidade sub-23, o Tricolor enfrenta o Cepe, às 12h, no mesmo local, enquanto o Rubro-Negro encara o Basquete Mariense, às 10h15.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes