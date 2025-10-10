Escândalo após Bahia x Flamengo: dirigente e atacante viram alvos do STJD

Wallace Yan em campo pelo Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O diretor de futebol José Boto e o atacante Wallace Yan, do Flamengo, serão julgados pelo STJD após o jogo contra o Bahia, no último domingo, 5. Enquanto o dirigente fez uma declaração polêmica revelando "suspeitas do que se passa por trás da arbitragem", o atleta cometeu uma agressão em Gilberto no entendimento da procuradoria.

O órgão entende a entrevista de José Boto como ofensa à honra e, por isso, o enquadrou no artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode levar suspensão de 15 a 90 dias com base no artigo 243-F. As informações são do portal UOL.

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro, que nos prejudicou na quinta-feira passada, teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival. E fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isso. Não podemos fazer mais, que é falar com eles, mostrar os lances que nos prejudicam e ver nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. O Flamengo não pode chegar e invadir a CBF, é a CBF que tem que explicar por que os critérios são diferentes, por que o que é falta em um jogo não é falta em outro, por que o VAR não intervém quando tem que intervir. A CBF tem que explicar”, diz trecho da fala do dirigente.

Wallace Yan, por outro lado, também vai ser julgado pelas reclamações e vai ser punido por "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

A procuradoria interpretou que o lance que originou o segundo cartão amarelo foi ainda mais grave do que a análise da arbitragem da partida. O jogador vai ser julgado por quatro a 12 jogos de suspensão.

O primeiro cartão amarelo aplicado à Wallace Yan também será pauta no julgamento, efetuado por reclamação. A pena é empregada de um a seis jogos de suspensão para quem "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

Além da derrota por 1 a 0 contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o Flamengo deixou a liderança do Brasileirão e, com a vitória do Palmeiras, não depende apenas dos seus esforços para se sagrar campeão brasileiro.