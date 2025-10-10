Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADES!

Rogério Ceni pode ter dois retornos para o clássico Ba-Vi

Erick e Ruan Pablo participam de treino e podem reforçar o Bahia no clássico contra o Vitória

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/10/2025 - 13:51 h
Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi
Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi -

Iniciando o segundo dia de preparação para o clássico Ba-Vi, o treino desta sexta-feira, 10, teve como destaque os retornos de Erick e Ruan Pablo. Os jogadores participaram parcialmente das atividades com o restante do elenco do Bahia, no CT Evaristo de Macedo.

No final de setembro, o Portal A TARDE apurou que o volante Erick tinha retorno previsto para após a Data Fifa, podendo ser opção para o técnico Rogério Ceni no clássico da próxima quinta-feira, 16, no Barradão, assim como o atacante Ruan Pablo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto isso, João Paulo deu prosseguimento à transição em campo, realizando exercícios específicos para goleiro, e Caio Alexandre cumpriu mais uma sessão de trabalho na academia. Já Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo seguiram em tratamento médico.

Leia Também:

David Duarte volta com confiança e mira triunfo do Bahia no Ba-Vi
Traria de volta? Jogadores emprestados pelo Bahia brilham em campo
Ex-Bahia é demitido após agredir Zeca em jogo da Série B; entenda

O treino

O elenco do Bahia segue firme na preparação para o clássico contra o Vitória, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta, o grupo trabalhou no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, onde o técnico Rogério Ceni comandou atividades voltadas à parte física e tática.

O treinamento começou com exercícios de força em espaço reduzido, priorizando intensidade e movimentação curta. Em seguida, Ceni orientou um trabalho tático de 11 contra 11, utilizando todo o campo, simulando situações de jogo e ajustando o posicionamento da equipe. A preparação tricolor continua neste sábado, 11.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ba-vi Brasileirão Erick Rogério Ceni Ruan Pablo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x