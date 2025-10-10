Rogério Ceni pode ter dois retornos para o clássico Ba-Vi

Erick e Ruan Pablo treinam e podem reforçar o Bahia no clássico Ba-Vi - Foto: Divulgação / EC Bahia

Iniciando o segundo dia de preparação para o clássico Ba-Vi, o treino desta sexta-feira, 10, teve como destaque os retornos de Erick e Ruan Pablo. Os jogadores participaram parcialmente das atividades com o restante do elenco do Bahia, no CT Evaristo de Macedo.

No final de setembro, o Portal A TARDE apurou que o volante Erick tinha retorno previsto para após a Data Fifa, podendo ser opção para o técnico Rogério Ceni no clássico da próxima quinta-feira, 16, no Barradão, assim como o atacante Ruan Pablo.

Enquanto isso, João Paulo deu prosseguimento à transição em campo, realizando exercícios específicos para goleiro, e Caio Alexandre cumpriu mais uma sessão de trabalho na academia. Já Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo seguiram em tratamento médico.

O treino

O elenco do Bahia segue firme na preparação para o clássico contra o Vitória, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta, o grupo trabalhou no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, onde o técnico Rogério Ceni comandou atividades voltadas à parte física e tática.

O treinamento começou com exercícios de força em espaço reduzido, priorizando intensidade e movimentação curta. Em seguida, Ceni orientou um trabalho tático de 11 contra 11, utilizando todo o campo, simulando situações de jogo e ajustando o posicionamento da equipe. A preparação tricolor continua neste sábado, 11.