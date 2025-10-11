Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vitória se beneficia com derrota humilhante do Juventude no Brasileiro

Adversário direto do Leão na luta contra o rebaixamento perdeu a chance de reagir no Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/10/2025 - 21:00 h
Vitória seguiu na 17ª colocação com 25 pontos no Brasileirão
Vitória seguiu na 17ª colocação com 25 pontos no Brasileirão -

Adversário direto do Vitória na luta contra o rebaixamento, o Juventude foi atropelado pelo Palmeiras neste sábado, 11, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão. Com a derrota por 4 a 1, a equipe perdeu a chance de ultrapassar o Rubro-Negro e estacionou na 19ª posição, com 23 pontos.

O Juventude cumpriu o jogo atrasado e, com isso, passou a ter a mesma quantidade de jogos a serem disputados que o Vitória. Outros clubes na luta contra o rebaixamento como Sport, Fortaleza e Santos ainda possuem uma partida a menos em relação ao Rubro-Negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Juventude perdeu para o Palmeiras neste sábado, 11
Juventude perdeu para o Palmeiras neste sábado, 11 | Foto: Fernando Alves | E.C.Juventude

Jogos atrasados dos concorrentes do Vitória

  1. Sport x Flamengo | 13 de novembro, às 20h30 (Pernambuco)
  2. Santos x Palmeiras | 15 de novembro, às 21h (São Paulo)
  3. Atlético-MG x Fortaleza | (Sem data)
  4. Bahia x Internacional | 22 de outubro, às 19h (Bahia)

Leia Também:

Jogador do Vitória celebra acesso de clube à Série B: "Isso é Náutico"
Imparáveis! Vitória bate o CFFB e avança às semifinais do Baianão
Bahia e Vitória se enfrentam no basquete em reencontro após 19 anos

Precisando vencer para buscar uma reação no Brasileirão, o Leão da Barra encara o Bahia na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 juventude vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória seguiu na 17ª colocação com 25 pontos no Brasileirão
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Vitória seguiu na 17ª colocação com 25 pontos no Brasileirão
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Vitória seguiu na 17ª colocação com 25 pontos no Brasileirão
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Vitória seguiu na 17ª colocação com 25 pontos no Brasileirão
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x