Vitória se beneficia com derrota humilhante do Juventude no Brasileiro

Adversário direto do Vitória na luta contra o rebaixamento, o Juventude foi atropelado pelo Palmeiras neste sábado, 11, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão. Com a derrota por 4 a 1, a equipe perdeu a chance de ultrapassar o Rubro-Negro e estacionou na 19ª posição, com 23 pontos.

O Juventude cumpriu o jogo atrasado e, com isso, passou a ter a mesma quantidade de jogos a serem disputados que o Vitória. Outros clubes na luta contra o rebaixamento como Sport, Fortaleza e Santos ainda possuem uma partida a menos em relação ao Rubro-Negro.

Jogos atrasados dos concorrentes do Vitória

Sport x Flamengo | 13 de novembro, às 20h30 (Pernambuco) Santos x Palmeiras | 15 de novembro, às 21h (São Paulo) Atlético-MG x Fortaleza | (Sem data) Bahia x Internacional | 22 de outubro, às 19h (Bahia)

Precisando vencer para buscar uma reação no Brasileirão, o Leão da Barra encara o Bahia na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada da competição.