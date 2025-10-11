Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUERIDO!

Jogador do Vitória celebra acesso de clube à Série B: "Isso é Náutico"

Atleta defendeu o clube pernambucano por cinco temporadas consecutivas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/10/2025 - 20:26 h
Jogadores do Vitória
Jogadores do Vitória -

Xerifão da defesa do Vitória, o zagueiro Camutanga celebrou o acesso do Náutico à Série B do Brasileirão neste sábado, 11. O clube que o defensor mais jogou na carreira, com 160 partidas, venceu o Brusque, nos Aflitos, e contou com a derrota do Guarani para o arquirrival Ponte Preta para terminar na zona de classificação na 2ª fase da Série C.

Ao lado de Wagner Leonardo, que também atuou no Leão da Barra, Camutanga foi um dos pilares do Timbu que fez história no icônico primeiro turno da Série B de 2021. A equipe chegou a protagonizar a liderança de forma isolada com invencibilidade de 14 jogos, mas perdeu a força no segundo semestre e terminou em oitavo colocado naquela edição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O zagueiro comentou na postagem do Náutico, que celebrou a conquista nas redes sociais.

Veja:

Comentário publicado pro Camutanga no Instagram
Comentário publicado pro Camutanga no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dentro de campo, Camutanga participa normalmente das atividades do Vitória desde a última quarta-feira, 8, e deve estar à disposição para o clássico Ba-Vi. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Camutanga náutico série C vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jogadores do Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jogadores do Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jogadores do Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x