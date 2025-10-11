QUERIDO!
Jogador do Vitória celebra acesso de clube à Série B: "Isso é Náutico"
Atleta defendeu o clube pernambucano por cinco temporadas consecutivas
Por Lucas Vilas Boas
Xerifão da defesa do Vitória, o zagueiro Camutanga celebrou o acesso do Náutico à Série B do Brasileirão neste sábado, 11. O clube que o defensor mais jogou na carreira, com 160 partidas, venceu o Brusque, nos Aflitos, e contou com a derrota do Guarani para o arquirrival Ponte Preta para terminar na zona de classificação na 2ª fase da Série C.
Ao lado de Wagner Leonardo, que também atuou no Leão da Barra, Camutanga foi um dos pilares do Timbu que fez história no icônico primeiro turno da Série B de 2021. A equipe chegou a protagonizar a liderança de forma isolada com invencibilidade de 14 jogos, mas perdeu a força no segundo semestre e terminou em oitavo colocado naquela edição.
O zagueiro comentou na postagem do Náutico, que celebrou a conquista nas redes sociais.
Veja:
Dentro de campo, Camutanga participa normalmente das atividades do Vitória desde a última quarta-feira, 8, e deve estar à disposição para o clássico Ba-Vi. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.
