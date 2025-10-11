Série C termina com reviravolta e acessos históricos; saiba quem subiu

Jogador do Náutico comemorando gol sobre o Brusque - Foto: Divulgação | Náutico

A Série B do Brasileirão acabou de conhecer os quatro novos participantes da edição de 2026. Na noite deste sábado, 11, a Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo terminaram a segunda fase da Série C na zona de classificação, conquistando o acesso à segunda divisão.

A promoção da Ponta Preta foi garantida com requintes de crueldade, vencendo o arquirrival Guarani, por 2 a 0, no Moisés Lucarelli — vitória que assegurou a vaga na final do torneio. No mesmo grupo, o Náutico bateu o Bugre por 2 a 1, nos Aflitos, e ultrapassou o Bugre na tabela nesta última rodada.

A torcida alvirrubra fez a festa e invadiu o gramado após o apito final do árbitro.

Estádio dos Aflitos, em Recife | Foto: Divulgação | Sportynet

Na outra chave, o Londrina (PR), administrado pela Squadra Sports — rede multiclubes gerenciado pelo ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani — precisou de um empate para garantir o acesso dentro de casa contra o São Bernardo (SP), que também sacramentou o acesso graças ao tropeço do Floresta (CE) diante do Caxias do Sul (RS).

O clube cearense empatou em 1 a 1 fora de casa, terminou empatado em número de pontos com o time paulista e ficou sem a vaga pelo critério de desempate dos gols marcados (quatro contra dois).

A grande final da Série C, portanto, será decidida pelo duelo entre Lodrina e Ponte Preta, em jogos de ida e volta. As datas e horários ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol.