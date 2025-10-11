Copa do Mundo 2026: Portugal e Espanha vivem noites mágicas por vaga

Jogadores da Espanha comemorando gol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As seleções ibéricas fizeram valer o favoritismo neste sábado e conquistaram vitórias importantes rumo à Copa do Mundo de 2026. EnquantoPortugal superou a Irlanda por 1 a 0, a Espanha bateu a Geórgia por 2 a 0, e ambos os resultados manteram as equipes na liderança de seus respectivos grupos e com 100% de aproveitamento.

No Estádio de Alvalade, em Lisboa, os portugueses dominou a Irlanda do início ao fim e venceu por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo F. Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, mas Rúben Neves garantiu o triunfo nos acréscimos, de cabeça.

Com o resultado, a equipe de Roberto Martínez chegou a nove pontos, manteve a invencibilidade e abriu cinco de vantagem sobre a vice-líder Hungria. A Irlanda, por sua vez, segue na lanterna, com apenas um ponto.

Já em Elche, a Espanha confirmou o favoritismo e venceu a Geórgia por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo E. A atual campeã europeia controlou o jogo praticamente todo, mas teve dificuldades para transformar o domínio em goleada. Yéremy Pino abriu o placar no primeiro tempo, e Oyarzabal ampliou em bela cobrança de falta na etapa final.

Com nove pontos em três jogos, a Fúria mantém os 100% de aproveitamento e lidera com folga a chave rumo ao Mundial de 2026.

