ESPORTES
Imparáveis! Vitória bate o CFFB e avança às semifinais do Baianão
Rubro-Negro avançou pela quarta vez consecutiva na competição
Por Lucas Vilas Boas
O Vitória é o primeiro classificado às semifinais do Campeonato Baiano Feminino. Na tarde deste sábado, 11, o Rubro-Negro venceu o CFFB por 2 a 0, com gols de Buga e Rute.
Com o resultado, as Leoas garantiram um lugar entre as quatro melhores da competição pela quarta vez consecutiva e agora aguardam o desfecho das quartas de final para conhecer as adversárias na próxima fase.
Ainda neste sábado, às 16h, o São Francisco do Conde recebe o Lusaca, no Estádio Waldetrudes Carneiro de Magalhães, em Serrolândia, enquanto o Atlético de Alagoinhas encara o Litoral Norte, no Estádio Pituaçu, neste domingo, às 15h.
O Bahia, por fim, entra em campo pelo último duelo das quartas de final contra a Juazeirense, na próxima quarta-feira, 15, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.
Leia Também:
Copa Atlântico Sub-19
Também neste sábado, o Vitória venceu por 3 a 0 o Sfera na estreia da Copa Atlântico Sub-19, no CT do Retrô, em Camaragibe, em Pernambuco. Lucas Lojan, Alejandro e Francisco Emanoel marcaram os gols da partida.
O técnico Mário Henrique mandou a campo uma equipe com: Ezequiel; Hiago, Ivan Henrique, Kauã Coutinho e Kauan Vitor; Aucélio, Marcos Vinícius e Nico Talero; Alejandro, Lucas Lohan e Waldemir.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes