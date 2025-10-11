Menu
ESPORTES
ESPORTES

Imparáveis! Vitória bate o CFFB e avança às semifinais do Baianão

Rubro-Negro avançou pela quarta vez consecutiva na competição

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/10/2025 - 17:32 h
Jogadoras do Vitória
Jogadoras do Vitória -

O Vitória é o primeiro classificado às semifinais do Campeonato Baiano Feminino. Na tarde deste sábado, 11, o Rubro-Negro venceu o CFFB por 2 a 0, com gols de Buga e Rute.

Com o resultado, as Leoas garantiram um lugar entre as quatro melhores da competição pela quarta vez consecutiva e agora aguardam o desfecho das quartas de final para conhecer as adversárias na próxima fase.

Ainda neste sábado, às 16h, o São Francisco do Conde recebe o Lusaca, no Estádio Waldetrudes Carneiro de Magalhães, em Serrolândia, enquanto o Atlético de Alagoinhas encara o Litoral Norte, no Estádio Pituaçu, neste domingo, às 15h.

O Bahia, por fim, entra em campo pelo último duelo das quartas de final contra a Juazeirense, na próxima quarta-feira, 15, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

Copa Atlântico Sub-19

Também neste sábado, o Vitória venceu por 3 a 0 o Sfera na estreia da Copa Atlântico Sub-19, no CT do Retrô, em Camaragibe, em Pernambuco. Lucas Lojan, Alejandro e Francisco Emanoel marcaram os gols da partida.

O técnico Mário Henrique mandou a campo uma equipe com: Ezequiel; Hiago, Ivan Henrique, Kauã Coutinho e Kauan Vitor; Aucélio, Marcos Vinícius e Nico Talero; Alejandro, Lucas Lohan e Waldemir.

Campeonato Baiano Feminino vitória

x