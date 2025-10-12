Menu
ESPORTES
LEÃO!

Vitória brilha e vence Bahia no retorno do clássico Ba-Vi ao basquete

Confronto do Campeonato Baiano aconteceu após quase duas décadas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/10/2025 - 18:48 h
Vitória venceu o Bahia por 69 a 60
Vitória venceu o Bahia por 69 a 60 -

O Vitória voltou a vencer o Bahia no basquete neste domingo, 12, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. Após quase duas décadas, o clássico das quadras terminou com resultado positivo do Rubro-Negro por 69 a 60.

O Tricolor chegou ao intervalo na frente, com 36 a 30, mas na segunda etapa o Leão reagiu e garantiu a vitória. Entre os destaques da partida, o armador Vitinho anotou 16 pontos pelo Rubro-Negro, enquanto Emerson Bahia, do Tricolor, marcou 11. Cerca de 200 torcedores acompanharam o duelo presencialmente.

O Campeonato Baiano de Basquete conta com dois grupos de quatro equipes cada e a dupla Ba-Vi faz parte do Grupo A, ao lado de Salvador Basket e NBJ. Já o Grupo B reúne CEPE, ABS Simões Filho, Dolphins Basquete e UFBA.

