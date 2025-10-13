Menu
ESPORTES
Bahia: Ramos Mingo inicia transição e dupla reforça o elenco tricolor

Zagueiro argentino avança na recuperação e pode ser opção no clássico; Erick e Ruan Pablo treinam normalmente e ficam à disposição de Ceni

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/10/2025 - 13:34 h
Em mais um dia de preparação para o Ba-Vi desta quinta-feira, 16, o elenco do Bahia treinou no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira, 13. A principal novidade da atividade foi o retorno do zagueiro Ramos Mingo, que iniciou o processo de transição física e técnica.

O argentino havia sido substituído durante a derrota para o Botafogo, no Nilton Santos, no início deste mês, e ficou fora do triunfo sobre o Flamengo, no domingo passado, 5, na Arena Fonte Nova. Apesar do susto ao deixar o campo naquela ocasião, exames não apontaram lesão, e, ao iniciar a transição física, o defensor volta a alimentar expectativas de estar à disposição para o clássico contra o Vitória.

Além de Mingo, o treino também trouxe boas notícias sobre Erick e Ruan Pablo. O meio-campista e o atacante participaram normalmente das atividades com o restante do elenco tricolor — na semana passada, ambos haviam trabalhado apenas parcialmente — e devem ser opções para o técnico Rogério Ceni no Ba-Vi.

O goleiro João Paulo também foi a campo e realizou trabalhos específicos da posição. Já Caio Alexandre, Luciano Juba e Erick Pulga permaneceram entre a fisioterapia e a academia.

O treino

O dia começou com uma sessão de atividades na academia, seguida por exercícios com bola no campo 2. A comissão técnica comandou três etapas principais: primeiro, um jogo de passes com o grupo dividido em duas equipes; em seguida, um trabalho técnico e tático em um espaço mais amplo, com enfrentamentos entre times; e, por fim, uma atividade voltada exclusivamente para o posicionamento tático, realizada em campo aberto.

Na parte final, o treinamento foi dividido por setores. O auxiliar Nelson Simões orientou os zagueiros em um exercício de posicionamento, enquanto Leandro Dell comandou os meio-campistas em outro ponto do gramado.

