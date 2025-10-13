SUPERIORIDADE TRICOLOR
Bahia tem amplo domínio sobre o Vitória nos últimos 30 clássicos Ba-Vi
Tricolor de Aço supera o Leão da Barra em mais de 60% dos últimos 30 clássicos
Por Téo Mazzoni
O Ba-Vi está se aproximando, e muita coisa está em jogo neste último clássico do ano. Do lado tricolor, o duelo pode valer uma vaga no G-4. Para o rubro-negro, significa a possibilidade de um “respiro” na luta contra o Z-4. Com objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, o Bahia visita o Vitória nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, buscando ampliar o bom retrospecto recente sobre o rival.
Nos últimos 30 Ba-Vi disputados, o Bahia apresenta amplo domínio: o Esquadrão venceu 12 clássicos, enquanto o Leão da Barra levou a melhor em apenas cinco partidas. Os outros 13 confrontos terminaram empatados. Com isso, o Tricolor de Aço apresenta um desempenho superior a 61,7% neste recorte, que abrange os anos de 2017 a 2025.
Confira as últimas 30 partidas entre Bahia e Vitória:
- 2025-05-18 Bahia 2-1 Vitória Brasileirão 2025
- 2025-03-23 Vitória 1-1 Bahia Baiano 2025
- 2025-03-16 Bahia 2-0 Vitória Baiano 2025
- 2025-02-01 Bahia 0-0 Vitória Baiano 2025
- 2024-08-11 Bahia 2-0 Vitória Brasileirão 2024
- 2024-04-21 Vitória 2-2 Bahia Brasileirão 2024
- 2024-04-07 Bahia 1-1 Vitória Baiano 2024
- 2024-03-31 Vitória 3-2 Bahia Baiano 2024
- 2024-03-20 Bahia 2-1 Vitória Nordestão 2024
- 2024-02-18 Vitória 3-2 Bahia Baiano 2024
- 2023-03-05 Bahia 1-1 Vitória Nordestão 2023
- 2023-01-29 Bahia 1-0 Vitória Baiano 2023
- 2022-02-02 Vitória 1-1 Bahia Baiano 2022
- 2021-03-17 Bahia 0-0 Vitória Baiano 2021
- 2021-03-13 Vitória 1-0 Bahia Nordestão 2021
- 2020-03-01 Vitória 1-2 Bahia Baiano 2020
- 2020-02-08 Bahia 0-2 Vitória Nordestão 2020
- 2019-03-10 Bahia 0-0 Vitória Baiano 2019
- 2019-02-03 Bahia 1-1 Vitória Nordestão 2019
- 2018-11-11 Vitória 2-2 Bahia Brasileirão 2018
- 2018-07-22 Bahia 4-1 Vitória Brasileirão 2018
- 2018-04-08 Vitória 0-1 Bahia Baiano 2018
- 2018-04-01 Bahia 2-1 Vitória Baiano 2018
- 2018-02-18 Vitória 0-3 (WO) Bahia Baiano 2018
- 2017-10-22 Bahia 2-1 Vitória Brasileirão 2017
- 2017-07-02 Vitória 0-0 Bahia Brasileirão 2017
- 2017-05-07 Vitória 0-0 Bahia Baiano 2017
- 2017-05-03 Bahia 1-1 Vitória Baiano 2017
- 2017-04-30 Bahia 2-0 Vitória Nordestão 2017
- 2017-04-27 Vitória 2-1 Bahia Nordestão 2017
Além de buscar ampliar o bom retrospecto diante do Vitória, o Bahia também tentará manter a invencibilidade de mais de um ano sob o rival. O Tricolor de Aço não perde para o Leão da Barra desde o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2024, disputado no dia 31 de março do ano passado. De lá para cá, as equipes já se enfrentaram sete vezes, com três triunfos azuis vermelhos e brancos e nenhuma vitória vermelha e preta.
