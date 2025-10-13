Copa do Mundo 2026: saiba todas as seleções já classificadas

Com 21 países classificados para a Copa 2026 (48 times), a rodada desta segunda é decisiva! França e Suíça buscam vaga, enquanto Cabo Verde e Camarões definem o último país africano. - Foto: ADIDAS/EFE

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, já tem 21 seleções com vaga garantida. Essa será a primeira edição do torneio com 48 participantes, o que ampliou o número de classificados da América do Sul para seis vagas diretas.

Na Conmebol, Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai já confirmaram presença. A Bolívia, que terminou na sétima colocação, ainda terá a chance de disputar uma repescagem intercontinental contra outras cinco seleções — duas da América Central e do Norte, uma da África, uma da Oceania e uma da Ásia.

Nos últimos dias, três seleções africanas carimbaram o passaporte para o Mundial: Argélia, Egito e Gana, após vitórias sobre Somália, Djibuti e Comores, respectivamente. Juntam-se a elas Tunísia e Marrocos, também garantidas.

CONFIRA AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (países-sede).

Confederação Africana de Futebol – CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Confederação Asiática de Futebol – AFC (8 vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.

Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Oceania – OFC (1 vaga): Nova Zelândia.

Uefa (16 vagas): nenhuma definida até o momento.

Última vaga africana em disputa

A África encerra nesta segunda-feira, 14, a fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Até o momento, cinco países já estão garantidos: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana — que venceu as Comores por 1 a 0, assegurando a liderança do Grupo I.

A sexta vaga africana será definida entre Cabo Verde e Camarões, que brigam pela liderança do Grupo D. Cabo Verde, sensação da campanha, lidera com 20 pontos e precisa apenas de uma vitória sobre Essuatíni, lanterna do grupo, para garantir a classificação inédita. O time pode até se classificar com empate ou derrota, mas dependerá de um tropeço de Camarões, vice-líder com 18 pontos, que enfrenta Angola em casa.

Camarões, uma das seleções mais tradicionais do continente, busca sua nona participação em Copas do Mundo. O país estreou no torneio em 1982 e chegou às quartas de final em 1990, feito histórico para o futebol africano.

Suíça e França podem se classificar pela Europa

Na Europa, as Eliminatórias começam a entrar na reta final, e duas seleções têm chance de confirmar a vaga antecipadamente nesta segunda-feira: Suíça e França.

A Suíça, líder do Grupo B com nove pontos, pode garantir a classificação com duas rodadas de antecedência se vencer a Eslovênia (terceira colocada, com dois pontos), fora de casa, e contar com um tropeço do Kosovo (vice-líder, com quatro pontos).

No Grupo D, a França lidera com nove pontos em três partidas e enfrenta a Islândia (terceira colocada, com três pontos) como visitante. Para confirmar a vaga, os franceses precisam vencer e torcer por um tropeço da Ucrânia (vice-líder, com quatro pontos) diante do Azerbaijão (lanterna, com um ponto). O duelo da Ucrânia será disputado na Polônia, por razões de segurança.