PREPARAÇÃO PARA O MUNDIAL

Sem Neymar? Ancelotti projeta elenco fechado para Copa do Mundo

Técnico italiano revela estratégia até o Mundial, fala sobre testar jogadores e a condição de Neymar

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 7:26 h | Atualizada em 13/10/2025 - 8:30
Ancelotti, técnico do Brasil, revela em Tóquio os detalhes do plano até a Copa. Testes, data-limite em março e confiança em Neymar são pontos-chave na preparação.
Ancelotti, técnico do Brasil, revela em Tóquio os detalhes do plano até a Copa. Testes, data-limite em março e confiança em Neymar são pontos-chave na preparação.

Carlo Ancelotti começou a desenhar o plano que pretende levar até a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, em Tóquio, o técnico da Seleção Brasileira revelou detalhes da programação até o torneio e destacou o desafio de equilibrar observações individuais com a busca por um time cada vez mais competitivo.

O próximo passo dessa preparação acontece nesta terça, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, quando o Brasil encara o Japão. O italiano, no entanto, manteve o mistério sobre a escalação, admitindo apenas que ainda precisa observar alguns jogadores em campo.

"Temos que ver qual é a melhor estratégia pra nós. É um momento, até a Data FIFA de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data FIFA de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogadores que queremos ver como incorpora no jogo", afirmou.

Desde que assumiu o comando da Seleção, Ancelotti soma três vitórias, um empate e uma derrota, com um desempenho marcado pelo equilíbrio e pela consistência defensiva. Em cinco partidas, o Brasil marcou nove gols e sofreu apenas um — de pênalti, contra a Bolívia, na altitude de El Alto.

Leia Também:

Vitória brilha e vence Bahia no retorno do clássico Ba-Vi ao basquete
Everton Ribeiro, do Bahia, impressiona em ranking do Brasileirão
Bahia defende invencibilidade de 11 anos contra o Vitória na Série A

Questionado sobre como concilia competitividade e espetáculo, o treinador foi direto ao ponto.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem qualidade individual que os jogadores apresentam e também compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, que é um aspecto importante".

Ancelotti também falou sobre Neymar, demonstrando confiança na recuperação do atacante e no papel que ele ainda pode exercer no grupo.

"Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando a condição física estiver boa, tem qualidade para jogar não só no Brasil, mas em qualquer equipe do mundo pela qualidade que tem".

O treinador pretende utilizar os três amistosos restantes até o fim do ano para tirar todas as dúvidas sobre o elenco. A expectativa é de que, até a Data FIFA de março — quando o Brasil enfrentará seleções europeias, como a França —, o grupo esteja praticamente definido para o Mundial.

Carlo Ancelotti Copa do Mundo 2026 Futebol neymar seleção brasileira

Ancelotti, técnico do Brasil, revela em Tóquio os detalhes do plano até a Copa. Testes, data-limite em março e confiança em Neymar são pontos-chave na preparação.
