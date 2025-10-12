Menu
DEZ E FAIXA

Everton Ribeiro, do Bahia, impressiona em ranking do Brasileirão

Meio-campista se recupera de cirurgia e deve desfalcar o Tricolor em clássico Ba-Vi

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/10/2025 - 18:16 h
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia -

Se recuperando de uma cirurgia de um câncer na tireoide, o meia Everton Ribeiro, do Bahia, é um dos jogadores mais emblemáticos na era pontos corridos do Brasileirão e está entre os líderes em duas estatísticas importantes na última década.

O 'dez e faixa' tricolor é o sexto jogador com mais chances criadas na competição desde 2015 e, em 272 jogos disputados por Flamengo e Bahia, gerou 458 oportunidades de gol para companheiros. O meia também se destaca em dribles completos, ficando na sétima colocação com 754 fintas. Os dados são do perfil DataFutebol.

Confira:

Como o retorno à atividade física e ao trabalho é recomendada em 15 dias ou um mês após o paciente levar uma "vida normal", a tendência é que o atleta seja desfalque para o clássico Ba-Vi. Com dois gols marcados contra o Vitória desde que chegou ao Tricolor, Everton Ribeiro deve ficar de fora do duelo da próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão.

Bahia Everton Ribeiro

