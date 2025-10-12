DEZ E FAIXA
Everton Ribeiro, do Bahia, impressiona em ranking do Brasileirão
Meio-campista se recupera de cirurgia e deve desfalcar o Tricolor em clássico Ba-Vi
Por Lucas Vilas Boas
Se recuperando de uma cirurgia de um câncer na tireoide, o meia Everton Ribeiro, do Bahia, é um dos jogadores mais emblemáticos na era pontos corridos do Brasileirão e está entre os líderes em duas estatísticas importantes na última década.
O 'dez e faixa' tricolor é o sexto jogador com mais chances criadas na competição desde 2015 e, em 272 jogos disputados por Flamengo e Bahia, gerou 458 oportunidades de gol para companheiros. O meia também se destaca em dribles completos, ficando na sétima colocação com 754 fintas. Os dados são do perfil DataFutebol.
Confira:
Os jogadores com mais CHANCES CRIADAS no Campeonato Brasileiro desde 2015! 🧠🇧🇷 pic.twitter.com/AWBCu99ac3— DataFut (@DataFutebol) October 12, 2025
Os jogadores com mais DRIBLES COMPLETOS no Campeonato Brasileiro desde 2015! 🌬️🇧🇷 pic.twitter.com/ntHRkC52fn— DataFut (@DataFutebol) October 12, 2025
Como o retorno à atividade física e ao trabalho é recomendada em 15 dias ou um mês após o paciente levar uma "vida normal", a tendência é que o atleta seja desfalque para o clássico Ba-Vi. Com dois gols marcados contra o Vitória desde que chegou ao Tricolor, Everton Ribeiro deve ficar de fora do duelo da próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão.
