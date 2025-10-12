Everton Ribeiro, do Bahia, impressiona em ranking do Brasileirão

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia Fotos

Se recuperando de uma cirurgia de um câncer na tireoide, o meia Everton Ribeiro, do Bahia, é um dos jogadores mais emblemáticos na era pontos corridos do Brasileirão e está entre os líderes em duas estatísticas importantes na última década.

O 'dez e faixa' tricolor é o sexto jogador com mais chances criadas na competição desde 2015 e, em 272 jogos disputados por Flamengo e Bahia, gerou 458 oportunidades de gol para companheiros. O meia também se destaca em dribles completos, ficando na sétima colocação com 754 fintas. Os dados são do perfil DataFutebol.

Os jogadores com mais CHANCES CRIADAS no Campeonato Brasileiro desde 2015! 🧠🇧🇷 pic.twitter.com/AWBCu99ac3 — DataFut (@DataFutebol) October 12, 2025

Os jogadores com mais DRIBLES COMPLETOS no Campeonato Brasileiro desde 2015! 🌬️🇧🇷 pic.twitter.com/ntHRkC52fn — DataFut (@DataFutebol) October 12, 2025

Como o retorno à atividade física e ao trabalho é recomendada em 15 dias ou um mês após o paciente levar uma "vida normal", a tendência é que o atleta seja desfalque para o clássico Ba-Vi. Com dois gols marcados contra o Vitória desde que chegou ao Tricolor, Everton Ribeiro deve ficar de fora do duelo da próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão.