ESPORTES
TABU

Semana Ba-Vi: Vitória acumula bom histórico contra o Bahia no Barradão

Leão da Barra tem a força de sua casa como trunfo em clássicos recentes

João Grassi

Por João Grassi

13/10/2025 - 16:53 h
Matheuzinho, Dudu e Caio Alexandre no jogo de ida das finais do Baianão 2024
Matheuzinho, Dudu e Caio Alexandre no jogo de ida das finais do Baianão 2024

Em busca de se afastar da parte baixa da tabela na Série A, o Vitória fará o último clássico da temporada contra o Bahia nesta quinta-feira, 16, quando recebe o rival no Barradão. Jogar Ba-Vis em casa, inclusive, tem sido uma demonstração de força para o Rubro-Negro.

Nos últimos seis compromissos contra o Bahia no Barradão, embora tenha perdido o Baianão de 2025 neste recorte, o Vitória venceu três partidas e empatou outras três, sem nenhuma derrota. Está incluída nesta sequência a épica virada de 0 a 2 para 3 a 2 na decisão do estadual de 2024.

Ampliando o recorte para os últimos 20 clássicos, o Leão da Barra foi derrotado em apenas três oportunidades que enfrentou o Bahia em sua casa, além de sete vitórias e 10 igualdades. Um desses duelos, inclusive, teve resultado decretado por configuração de W.O.

Vale lembrar que, contando apenas os encontros no Barradão, o Vitória nunca perdeu para o Bahia em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Agora, a equipe comandada por Jair Ventura busca manter esse tabu diante do maior rival.

Últimos 20 Ba-Vis no Barradão

  • Vitória 1x1 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2025 ➖
  • Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão Série A 2024 ➖
  • Vitória 3x2 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2024 ✅
  • Vitória 3x2 Bahia - 1ª fase do Campeonato Baiano 2024 ✅
  • Vitória 1x1 Bahia - 1ª fase do Campeonato Baiano 2022 ➖
  • Vitória 1x0 Bahia - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2021 ✅
  • Vitória 1x2 Bahia - 1ª fase do Campeonato Baiano 2020 ❌
  • Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada do Brasileirão Série A 2018 ➖
  • Vitória 0x1 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2018 ❌
  • Vitória 0x3 Bahia (W.O) - 1ª fase do Campeonato Baiano 2018 ❌
  • Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada do Brasileirão 2017 ➖
  • Vitória 0x0 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2017 ➖
  • Vitória 2x1 Bahia - Semifinais da Copa do Nordeste 2017 ✅
  • Vitória 2x0 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2016 ✅
  • Vitória 4x1 Bahia - 10ª rodada do Brasileirão Série B 2015 ✅
  • Vitória 1x1 Bahia - Fase de grupos do Campeonato Baiano 2015 ➖
  • Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada do Brasileirão Série A 2014 ✅
  • Vitória 2x2 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2014 ➖
  • Vitória 1x1 Bahia - Fase de grupos do Campeonato Baiano 2014 ➖
  • Vitória 0x0 Bahia - 8ª rodada do Brasileirão Série A 2013 ➖
Vitória foi campeão em cima do Bahia no Baianão de 2017
Vitória foi campeão em cima do Bahia no Baianão de 2017 | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Leia Também:

Renato Kayzer chega ao Ba-Vi com dois meses sem balançar as redes
Vitória brilha e vence Bahia no retorno do clássico Ba-Vi ao basquete
Bahia defende invencibilidade de 11 anos contra o Vitória na Série A

Aitor vê a torcida como diferencial

Em entrevista coletiva, o meia–atacante Aitor Cantalapiedra enalteceu a torcida do Vitória e tratou a boa presença dos torcedores nas arquibancadas como algo “de se admirar” por causa do mau desempenho do time nas competições de 2025.

“A verdade é que sempre que jogamos em casa, teremos eles [torcedores] aqui. Sempre o estádio está cheio, apoiando a equipe. É uma coisa de admirar, porque sabemos que estamos em uma situação difícil e sabemos que sem eles seria ainda mais difícil. Nós notamos que eles estão e vão estar sempre”, pontuou o espanhol.

Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo clássico Ba-Vi

O Vitória volta a receber o Bahia no Estádio Manoel Barradas nesta quinta, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra tenta emendar o sétimo jogo consecutivo sem perder para o rival como mandante.

x