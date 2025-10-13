TABU
Semana Ba-Vi: Vitória acumula bom histórico contra o Bahia no Barradão
Leão da Barra tem a força de sua casa como trunfo em clássicos recentes
Por João Grassi
Em busca de se afastar da parte baixa da tabela na Série A, o Vitória fará o último clássico da temporada contra o Bahia nesta quinta-feira, 16, quando recebe o rival no Barradão. Jogar Ba-Vis em casa, inclusive, tem sido uma demonstração de força para o Rubro-Negro.
Nos últimos seis compromissos contra o Bahia no Barradão, embora tenha perdido o Baianão de 2025 neste recorte, o Vitória venceu três partidas e empatou outras três, sem nenhuma derrota. Está incluída nesta sequência a épica virada de 0 a 2 para 3 a 2 na decisão do estadual de 2024.
Ampliando o recorte para os últimos 20 clássicos, o Leão da Barra foi derrotado em apenas três oportunidades que enfrentou o Bahia em sua casa, além de sete vitórias e 10 igualdades. Um desses duelos, inclusive, teve resultado decretado por configuração de W.O.
Vale lembrar que, contando apenas os encontros no Barradão, o Vitória nunca perdeu para o Bahia em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Agora, a equipe comandada por Jair Ventura busca manter esse tabu diante do maior rival.
Últimos 20 Ba-Vis no Barradão
- Vitória 1x1 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2025 ➖
- Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão Série A 2024 ➖
- Vitória 3x2 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2024 ✅
- Vitória 3x2 Bahia - 1ª fase do Campeonato Baiano 2024 ✅
- Vitória 1x1 Bahia - 1ª fase do Campeonato Baiano 2022 ➖
- Vitória 1x0 Bahia - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2021 ✅
- Vitória 1x2 Bahia - 1ª fase do Campeonato Baiano 2020 ❌
- Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada do Brasileirão Série A 2018 ➖
- Vitória 0x1 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2018 ❌
- Vitória 0x3 Bahia (W.O) - 1ª fase do Campeonato Baiano 2018 ❌
- Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada do Brasileirão 2017 ➖
- Vitória 0x0 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2017 ➖
- Vitória 2x1 Bahia - Semifinais da Copa do Nordeste 2017 ✅
- Vitória 2x0 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2016 ✅
- Vitória 4x1 Bahia - 10ª rodada do Brasileirão Série B 2015 ✅
- Vitória 1x1 Bahia - Fase de grupos do Campeonato Baiano 2015 ➖
- Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada do Brasileirão Série A 2014 ✅
- Vitória 2x2 Bahia - Finais do Campeonato Baiano 2014 ➖
- Vitória 1x1 Bahia - Fase de grupos do Campeonato Baiano 2014 ➖
- Vitória 0x0 Bahia - 8ª rodada do Brasileirão Série A 2013 ➖
Leia Também:
Aitor vê a torcida como diferencial
Em entrevista coletiva, o meia–atacante Aitor Cantalapiedra enalteceu a torcida do Vitória e tratou a boa presença dos torcedores nas arquibancadas como algo “de se admirar” por causa do mau desempenho do time nas competições de 2025.
“A verdade é que sempre que jogamos em casa, teremos eles [torcedores] aqui. Sempre o estádio está cheio, apoiando a equipe. É uma coisa de admirar, porque sabemos que estamos em uma situação difícil e sabemos que sem eles seria ainda mais difícil. Nós notamos que eles estão e vão estar sempre”, pontuou o espanhol.
Próximo clássico Ba-Vi
O Vitória volta a receber o Bahia no Estádio Manoel Barradas nesta quinta, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra tenta emendar o sétimo jogo consecutivo sem perder para o rival como mandante.
