HOME > ESPORTES
FÁBRICA DE TALENTOS

Classificado! Vitória avança para Série Ouro da Copa Atlântico Sub-19

Leãozinho empatou com o CRB nesta segunda, 13, mas terminou na liderança do Grupo F

João Grassi

Por João Grassi

13/10/2025 - 17:37 h | Atualizada em 13/10/2025 - 19:45
Alexsandro Faísca voltou a atuar pela Copa Atlântico Sub-19
Alexsandro Faísca voltou a atuar pela Copa Atlântico Sub-19 -

O Vitória está classificado para as oitavas de final da Copa Atlântico Sub-19. O Rubro-Negro cravou a vaga após empatar por 2 a 2 com o CRB, nesta segunda-feira, 13, no Campo 8 do CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Com gols de Francisco Emanoel e Hiago dos Santos, a base rubro-negra chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas acabou cedendo o empate. O Leãozinho, contudo, terminou a fase de grupos invicto, com duas vitórias, um empate e sete pontos conquistados.

Comandado pelo técnico Mário Henrique, o Vitória foi a campo com: Ezequiel; Hiago, Kauã Coutinho, Luís Fabiano e João Gabriel; Cadu, Cauan Farias e Francisco Emanoel; Ygor Luan, Hiago dos Santos e Alexsandro Faísca.

Como avançou na primeira colocação do Grupo F, o Vitória vai disputar a Série Ouro da competição. O Sfera-SP, vice-líder da chave, também participa da etapa principal do mata-mata.

Leia Também:

Semana Ba-Vi: Vitória acumula bom histórico contra o Bahia no Barradão
Promessa argentina marca e Vitória vence na estreia da Copa Atlântico
No banco contra o Vasco, Matheuzinho vive situação incomum na carreira

Próximo compromisso

Agora em duelo válido pelas oitavas da Série Ouro da Copa Atlântico, a Fábrica de Talentos do Vitória encara o Fortaleza, que terminou em segundo lugar no Grupo E.

x