Messi, Neymar e Iniesta juntos no Ceará? Entenda

Quem diria ver Messi, Neymar e Iniesta atuando lado a lado — e vestindo a camisa do Ceará? Pois essa é a curiosa realidade das divisões de base do Vozão. Inspirados nos ídolos que encantaram o mundo, pais apaixonados por futebol decidiram eternizar a admiração batizando seus filhos com os nomes das lendas.

Mas o que começou como homenagem virou sonho real. Hoje, os garotos “xarás” dos craques brilham nas categorias de base do clube, chamando atenção pela maturidade, pela leitura de jogo e pela qualidade técnica.

Como o Ceará encontrou seus “craques”

Sérgio Mesquita, observador técnico do Ceará, foi quem descobriu dois desses talentos: Iniesta e Messi. Já Neymar foi identificado por João Marcos, ex-jogador e atual observador técnico do sub-15.

“O processo foi natural. Sou observador técnico do clube (Ceará) e viajo pelo Brasil realizando avaliações. O Iniesta eu conheci em Juazeiro do Norte. Fui fazer uma avaliação, detectei qualidades nele como volante e, mesmo sem saber o nome dele, fiz a pontuação e o trouxe para uma segunda avaliação. Felizmente, ele foi aprovado e hoje faz parte das nossas categorias de base”, relatou Sérgio ao ge.

Ele também revelou como conheceu o “Messi” cearense: “O caso do Messi foi em uma viagem bem rápida que precisei fazer a São Ludgero, no interior de Santa Catarina. Meu gerente, Hudson, me direcionou até lá, e eu fui. Assisti a um jogo do São José, de Porto Alegre, e um garoto me chamou atenção. Vi muita qualidade na parte tática, técnica, no entendimento do jogo e também na parte física. Coincidentemente, eu estava sentado ao lado da mãe dele; perguntei e ela confirmou que era mãe do menino, que se chamava Messi, eu nem sabia”, completou.

Pais que transformaram paixão em nome e sonho

Se os jovens Messi e Neymar só viram os originais pela televisão, seus pais cresceram admirando os craques em campo. Movidos pela paixão e por histórias pessoais ligadas ao futebol, decidiram levar a homenagem para o registro de nascimento.

Lisiane Maier, mãe de Lionel Messi, conta que a escolha veio de forma natural. “Quando eu estava grávida, estava jogando bola. Não sabia. Três meses de barriga. Quando descobri, já veio de cara: Lionel Messi. E colocamos. Mas nunca imaginávamos que ele também ia gostar do futebol, que ia gostar do mesmo esporte do Lionel Messi original. E hoje estamos aqui (no Ceará), na luta para realizar o sonho dele, mas isso só depende dele querer. O sonho não é meu e nem do pai, é do Messi”, disse.

Já o pai de Neymar, Gilson Freitas, teve mais trabalho para convencer a família — e até o cartório — sobre sua escolha.

“Eu queria um nome diferente. Queria colocar o nome 'Loco Abreu', que na época ainda estava no auge, lá no Botafogo, artilheiro, fazendo gol… mas a família não deixou. Acharam uma loucura, mas eu queria o nome de um jogador. Depois de uma busca incansável, eu estava em casa, sentado, assistindo à semifinal Santos x Grêmio, na Copa do Brasil. Na época, o Neymar estava em ascensão, mas eu não sabia que o Neymar ia ser o que é hoje. E aí eu pensei: 'Vou colocar o nome Neymar. Um nome diferente. Quase ninguém tem', não tinha esse nome”, contou.

Sonhos que movem famílias

Mais do que nomes famosos, os três jovens carregam histórias de sacrifício e esperança. Iniesta deixou Juazeiro do Norte para tentar a sorte em Fortaleza. Messi e Neymar também tiveram pais e mães que abriram mão de tudo para acompanhá-los.

Lisiane, mãe de Messi, largou o Rio Grande do Sul e hoje trabalha como doméstica para sustentar o sonho do filho. Alan, pai de Iniesta, deixou o emprego no interior, e Gilson abandonou o trabalho em um consultório odontológico no Maranhão.

“É um sonho e uma carreira que eu almejo. Porque é um caminho que eu posso mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Além disso, é um sonho também do meu pai, que abandonou tudo o que ele fazia lá no Maranhão para me acompanhar. E o mais difícil não é entrar em uma base e se manter dentro dela. A gente tem que mostrar que sabe cada vez mais, a cada dia que passa”, compartilhou Neymar Cunha.

O futuro do trio

Enquanto os originais Messi, Neymar e Iniesta marcaram época no futebol mundial, suas versões cearenses seguem o mesmo caminho — com os pés no chão e os olhos voltados para o futuro. Entre treinos, sonhos e muito aprendizado, o trio tenta agora escrever sua própria história no Vozão.