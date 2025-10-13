HISTÓRICO!
Copa do Mundo: seleção conquista vaga inédita e entra para a história
Mundial sediado nos Estados Unidos, México e Canadá chega a três estreantes
Por Lucas Vilas Boas
A Copa do Mundo de 2026 conheceu nesta segunda-feira, 13, a terceira seleção estreante no torneio. O Cabo Verde venceu Eswatini por 3 a 0 e garantiu a classificação inédita no maior torneio do futebol mundial. Os gols foram marcados por Dailon Livramento, Willy Semedo e Stopira.
Com o mais novo participante, a competição chega a 22 países já garantidos, sendo Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia as outras seleções africanas. A Copa do Mundo, marcada para o período de 11 de junho a 19 de julho de 2026, será a primeira com 48 seleções em disputa.
Vale lembrar que o idioma nativo de Cabo Verde, uma pequena ilha localizada ao oeste do continente africano, é a lingua portuguesa.
Além de México, Estados Unidos e Canadá, os países-sede, estão classificadas as seguintes seleções: Gana, Argélia, Egito, Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia e Nova Zelândia.
🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025
