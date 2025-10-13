Copa do Mundo: seleção conquista vaga inédita e entra para a história

Torcida cabo-verdiana invadiu o estádio após o apito final - Foto: Divulgação

A Copa do Mundo de 2026 conheceu nesta segunda-feira, 13, a terceira seleção estreante no torneio. O Cabo Verde venceu Eswatini por 3 a 0 e garantiu a classificação inédita no maior torneio do futebol mundial. Os gols foram marcados por Dailon Livramento, Willy Semedo e Stopira.

Com o mais novo participante, a competição chega a 22 países já garantidos, sendo Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia as outras seleções africanas. A Copa do Mundo, marcada para o período de 11 de junho a 19 de julho de 2026, será a primeira com 48 seleções em disputa.

Vale lembrar que o idioma nativo de Cabo Verde, uma pequena ilha localizada ao oeste do continente africano, é a lingua portuguesa.

Jogadores de Cabo Verde | Foto: Divulgação | Fifa

Além de México, Estados Unidos e Canadá, os países-sede, estão classificadas as seguintes seleções: Gana, Argélia, Egito, Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia e Nova Zelândia.