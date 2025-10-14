Menu
VEM AÍ

Reality show de sucesso da Globo vai ganhar nova temporada

Programa da Globo foi sucesso de audiência em 2025

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 9:52 h
Anúncio foi feito na segunda-feira, 13
Anúncio foi feito na segunda-feira, 13 -

Durante o Upfront Globo 2026, que aconteceu em São Paulo nesta segunda-feira, 13, Ana Maria Braga e os mentores do Chef de Alto Nível’ comemoraram o sucesso da edição de 2025 e anunciaram mais uma temporada do reality culinário em 2026.

“Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do Masterchef juntas”, comemorou Renata Vanzetto, ao destacar o sucesso da primeira edição do reality.

Na ocasião, Ana Maria contou que em 2026 as atenções se voltam para a Torre das Cozinhas na segunda temporada de Chef de Alto Nível.

Ao lado dos chefs mentores, Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, a apresentadora anunciou que novos cozinheiros vão embarcar nos desafios ainda mais eletrizantes do reality de culinária que conquistou o Brasil.

O que é o Upfront Globo?

É o evento em que a Globo apresenta, em primeira mão, os principais lançamentos da programação, soluções comerciais inovadoras e formatos multiplataforma que vão movimentar o próximo ano. Durante o evento, foram divulgados novidades de atrações que a Globo está planejando para 2026.

x