PGR finaliza documento que pode mandar Eduardo Bolsonaro para prisão

O próprio Eduardo Bolsonaro já admitiu estar ciente da possibilidade de ser preso - Foto: Redação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) finaliza os últimos ajustes no parecer referente ao pedido de prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

De acordo com apurações da CNN, o pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por parlamentares da base governista, que alegam que Eduardo Bolsonaro tem atuado de forma a influenciar negativamente o governo dos Estados Unidos a adotar medidas sancionatórias contra o Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Se houver uma manifestação do procurador da República, Paulo Gonet, favorável à prisão do parlamentar, é muito provável que Moraes decrete essa prisão preventiva", destacou a analista da CNN.

O parecer deve ser encaminhado nesta terça, 14, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, em resposta à solicitação feita pelos deputados governistas. O próprio Eduardo Bolsonaro já admitiu estar ciente da possibilidade de ser preso caso retorne ao Brasil.