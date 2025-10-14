Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

PGR finaliza documento que pode mandar Eduardo Bolsonaro para prisão

Parecer deve ser enviado nesta terça, 14, ao ministro Alexandre de Moraes

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 15:57 h | Atualizada em 14/10/2025 - 16:33
O próprio Eduardo Bolsonaro já admitiu estar ciente da possibilidade de ser preso
O próprio Eduardo Bolsonaro já admitiu estar ciente da possibilidade de ser preso

A Procuradoria-Geral da República (PGR) finaliza os últimos ajustes no parecer referente ao pedido de prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

De acordo com apurações da CNN, o pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por parlamentares da base governista, que alegam que Eduardo Bolsonaro tem atuado de forma a influenciar negativamente o governo dos Estados Unidos a adotar medidas sancionatórias contra o Brasil.

"Se houver uma manifestação do procurador da República, Paulo Gonet, favorável à prisão do parlamentar, é muito provável que Moraes decrete essa prisão preventiva", destacou a analista da CNN.

O parecer deve ser encaminhado nesta terça, 14, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, em resposta à solicitação feita pelos deputados governistas. O próprio Eduardo Bolsonaro já admitiu estar ciente da possibilidade de ser preso caso retorne ao Brasil.

