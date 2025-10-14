Menu
POLÍTICA

Barroso oficializa aposentadoria antecipada do STF

Ministro anunciou sua saída na última desta quinta

14/10/2025 - 10:58 h
Com a vaga aberta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a oportunidade de fazer sua terceira indicação ao Supremo Tribunal Federal
O ministro Luís Roberto Barroso oficializou, na noite desta segunda-feira, 13, seu pedido de aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeito a partir de sábado, 18.

Barroso anunciou sua saída na última desta quinta, 9, durante sessão plenária marcada por emoção. O afastamento ocorreu após o ministro deixar a presidência do Supremo, no fim de setembro.

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013, Barroso ocupou a cadeira de ministro do STF por pouco mais de 12 anos e 3 meses.

A saída do ministro já era aguardada e vem movimentando os bastidores do Planalto há meses. Com a vaga aberta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a oportunidade de fazer sua terceira indicação ao Supremo Tribunal Federal neste mandato, entre os 11 ministros da Corte.

Barroso, atualmente com 67 anos, opta por deixar o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos. Embora fosse um desejo antigo do ministro deixar a Corte ao encerrar sua presidência, pessoas próximas afirmam que essa decisão ganhou força diante da crescente tensão entre Brasil e Estados Unidos.

O ministro já vinha dando sinais de que pretendia deixar a Corte nas últimas semanas em declarações públicas, o que impulsionou as apostas de eventuais sucessores.

Entre eles o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

x