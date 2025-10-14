Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

STF julga Núcleo 4 da trama golpista; entenda como vai funcionar

Sete réus, entre militares e um agente da PF, respondem por tentativa de golpe de Estado

Flávia Requião

Por Flávia Requião

14/10/2025 - 9:56 h | Atualizada em 14/10/2025 - 10:23
A Primeira Turma da Corte é composta por cinco ministros: Flávio Dino (presidente), Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 14, o julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta trama golpista. Ao todo, sete réus acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de tentativa de golpe de Estado serão analisados na ação penal.

A Primeira Turma da Corte é composta por cinco ministros: Flávio Dino (presidente), Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux.

O julgamento será presencial e serão realizadas sessões em quatro datas:

  • 14 e 21 de outubro: sessões pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 19h.
  • 15 e 22 de outubro: sessões apenas pela manhã, das 9h às 12h.

Sustentações

Veja quem são os réus:

  • Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército;
  • Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal;
  • Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal;
  • Reginaldo Abreu, coronel do Exército.

Segundo a denúncia detalhada pelo STF, o grupo teria espalhado notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e é acusado de atacar instituições e autoridades. Todos respondem pelos seguintes crimes:

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Tentativa de golpe de Estado
  • Participação em organização criminosa armada
  • Dano qualificado
  • Deterioração de patrimônio tombado

    Como será o julgamento

    • A sessão será aberta pelo presidente da Primeira Turma,Flávio Dino.
    • Em seguida, o relator Alexandre de Moraes apresentará o relatório do caso, sem tempo limite para leitura.
    • O representante da PGR fará a acusação contra os réus, com até uma hora de fala.
    • As defesas dos réus também terão uma hora cada para apresentar seus argumentos.
    • A ordem das defesas seguirá o critério alfabético dos réus.
    • Após as sustentações, Moraes lerá seu voto, indicando condenação ou absolvição.
    • Os demais ministros votarão na sequência, do mais novo ao mais antigo, e o presidente encerra.
    • Não há limite de tempo para os votos dos ministros.

    Pedido de vista

    Durante a votação, qualquer ministro pode pedir vista do processo — ou seja, solicitar mais tempo para análise. Nesse caso, o julgamento é suspenso por até 90 dias.

    Se isso acontecer, o caso só volta à pauta depois que o ministro devolver o processo para a Turma. No entanto, a chance de um pedido de vista é pequena, já que nem mesmo no julgamento mais polêmico, que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), houve essa solicitação.

    O Núcleo 4 é o segundo grupo a ser julgado no âmbito da Ação Penal 2694. O julgamento do Núcleo 1 foi concluído em 11 de setembro, com a condenação de todos os oito réus, incluindo Bolsonaro. Já o julgamento do Núcleo 3, formado por dez réus, terá início em 11 de novembro e deve se estender até 19 do mesmo mês.

    x