Estacionamento pode voltar a ser gratuito nos shoppings de Salvador

Uma boa notícia para quem faz compras nos shoppings de Salvador e utilizam os estacionamentos do estabelecimento. As garagens podem voltar a ser gratuitas para os clientes.

A medida quer garantir a gratuidade para clientes que apresentarem comprovante de despesas no centro de compras que seja igual ou superior a cinco vezes o valor da tarifa.

Atualmente, os preços dos estacionamentos de shopping variam entre R$ 9 a R$ 14, a depender do estabelecimento.

A novidade ainda segue em forma de projeto de lei, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), e tramita naCâmara Municipal de Salvador (CMS). Segundo o edil, o projeto tem o intuito de aliviar o bolso dos soteropolitanos e incentivar o consumo no comércio local.

“Vamos voltar a trabalhar esse projeto com força total. Meu compromisso é dialogar com os setores envolvidos, ouvir os estabelecimentos, os consumidores e, principalmente, conversar com os colegas vereadores para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, disse Leal.

A proposta, de acordo com o vereador, visa estabelecer uma relação mais justa entre consumidores e estabelecimentos, já que muitos shoppings cobram valores elevados de estacionamento mesmo de quem consome em suas lojas.

“O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria ser penalizado com uma tarifa abusiva de estacionamento. Esse projeto é uma questão de justiça e respeito ao cidadão soteropolitano”, destacou o vereador.

Funcionários de shoppings podem ter isenção de estacionamento

Um outro projeto seguindo a mesma linha também tramita na casa legislativa soteropolitana. Esta proposta, por sua vez, é do vereador Jorge Araújo (PP), mas é voltada para os funcionários dos shoppings.

O progressista ainda orienta que antes da implantação da medida é necessário que seja realizado um estudo sobre o impacto econômico, jurídico e administrativo.

Cobrança de estacionamento

A cobrança pelo uso dos estacionamentos dos shoppings passou a ser autorizada em Salvador no ano de 2015, após a assinatura de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) entre a prefeitura e os estabelecimentos.