Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE GRAÇA!

Estacionamento pode voltar a ser gratuito nos shoppings de Salvador

Atualmente, valor dos estacionamentos variam entre R$ 9 a R$ 14

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/10/2025 - 9:40 h
Estacionamento de um shopping de Salvador
Estacionamento de um shopping de Salvador -

Uma boa notícia para quem faz compras nos shoppings de Salvador e utilizam os estacionamentos do estabelecimento. As garagens podem voltar a ser gratuitas para os clientes.

A medida quer garantir a gratuidade para clientes que apresentarem comprovante de despesas no centro de compras que seja igual ou superior a cinco vezes o valor da tarifa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, os preços dos estacionamentos de shopping variam entre R$ 9 a R$ 14, a depender do estabelecimento.

A novidade ainda segue em forma de projeto de lei, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), e tramita naCâmara Municipal de Salvador (CMS). Segundo o edil, o projeto tem o intuito de aliviar o bolso dos soteropolitanos e incentivar o consumo no comércio local.

“Vamos voltar a trabalhar esse projeto com força total. Meu compromisso é dialogar com os setores envolvidos, ouvir os estabelecimentos, os consumidores e, principalmente, conversar com os colegas vereadores para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, disse Leal.

Leia Também:

Funcionários de shoppings podem ter isenção de estacionamento
Reforma do HGE: 88 novos leitos, heliporto e vagas de estacionamento
Concha Acústica muda regra para estacionamento grátis; confira
Estacionamentos de Salvador cobram indevidamente além do tempo usado

A proposta, de acordo com o vereador, visa estabelecer uma relação mais justa entre consumidores e estabelecimentos, já que muitos shoppings cobram valores elevados de estacionamento mesmo de quem consome em suas lojas.

“O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria ser penalizado com uma tarifa abusiva de estacionamento. Esse projeto é uma questão de justiça e respeito ao cidadão soteropolitano”, destacou o vereador.

Funcionários de shoppings podem ter isenção de estacionamento

Um outro projeto seguindo a mesma linha também tramita na casa legislativa soteropolitana. Esta proposta, por sua vez, é do vereador Jorge Araújo (PP), mas é voltada para os funcionários dos shoppings.

O progressista ainda orienta que antes da implantação da medida é necessário que seja realizado um estudo sobre o impacto econômico, jurídico e administrativo.

Cobrança de estacionamento

A cobrança pelo uso dos estacionamentos dos shoppings passou a ser autorizada em Salvador no ano de 2015, após a assinatura de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) entre a prefeitura e os estabelecimentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estacionamento de shopping Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estacionamento de um shopping de Salvador
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Estacionamento de um shopping de Salvador
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Estacionamento de um shopping de Salvador
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Estacionamento de um shopping de Salvador
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x