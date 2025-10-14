DE GRAÇA!
Estacionamento pode voltar a ser gratuito nos shoppings de Salvador
Atualmente, valor dos estacionamentos variam entre R$ 9 a R$ 14
Por Gabriela Araújo
Uma boa notícia para quem faz compras nos shoppings de Salvador e utilizam os estacionamentos do estabelecimento. As garagens podem voltar a ser gratuitas para os clientes.
A medida quer garantir a gratuidade para clientes que apresentarem comprovante de despesas no centro de compras que seja igual ou superior a cinco vezes o valor da tarifa.
Atualmente, os preços dos estacionamentos de shopping variam entre R$ 9 a R$ 14, a depender do estabelecimento.
A novidade ainda segue em forma de projeto de lei, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), e tramita naCâmara Municipal de Salvador (CMS). Segundo o edil, o projeto tem o intuito de aliviar o bolso dos soteropolitanos e incentivar o consumo no comércio local.
“Vamos voltar a trabalhar esse projeto com força total. Meu compromisso é dialogar com os setores envolvidos, ouvir os estabelecimentos, os consumidores e, principalmente, conversar com os colegas vereadores para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, disse Leal.
A proposta, de acordo com o vereador, visa estabelecer uma relação mais justa entre consumidores e estabelecimentos, já que muitos shoppings cobram valores elevados de estacionamento mesmo de quem consome em suas lojas.
“O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria ser penalizado com uma tarifa abusiva de estacionamento. Esse projeto é uma questão de justiça e respeito ao cidadão soteropolitano”, destacou o vereador.
Funcionários de shoppings podem ter isenção de estacionamento
Um outro projeto seguindo a mesma linha também tramita na casa legislativa soteropolitana. Esta proposta, por sua vez, é do vereador Jorge Araújo (PP), mas é voltada para os funcionários dos shoppings.
O progressista ainda orienta que antes da implantação da medida é necessário que seja realizado um estudo sobre o impacto econômico, jurídico e administrativo.
Cobrança de estacionamento
A cobrança pelo uso dos estacionamentos dos shoppings passou a ser autorizada em Salvador no ano de 2015, após a assinatura de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) entre a prefeitura e os estabelecimentos.
