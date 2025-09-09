Concha Acústica muda regra para estacionamento grátis; confira

Alterações no estacionamento acontecem em meio às obras da terceira etapa do Novo TCA - Foto: Dindara Paz

Quem vai assistir a shows na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) precisa ficar atento a uma nova regra: a partir deste sábado, 13, o estacionamento gratuito na Ferreira Costa, nos Barris, só poderá ser utilizado mediante reserva antecipada pela plataforma Sympla. A estreia do sistema acontece já na apresentação da banda Planet Hemp.

O acordo entre o Governo da Bahia e a Ferreira Costa, firmado por Termo de Cooperação Técnica, mantém a gratuidade do estacionamento, que conta com 550 vagas para carros e 30 para motos. No entanto, o acesso passa a depender da inscrição prévia online, com o objetivo de ampliar organização, conforto e segurança para o público.

Localizado a poucos metros da Concha, o espaço da Ferreira Costa também contribui para a mobilidade urbana, oferecendo uma alternativa para quem busca praticidade na chegada e saída dos espetáculos.



Mudanças no acesso ao Novo TCA

As alterações no estacionamento acontecem em meio às obras da terceira etapa do Novo TCA, que fecharam temporariamente o edifício garagem do complexo. Durante esse período, o público da Concha terá acesso exclusivo pela Ladeira da Fonte, onde também funciona a bilheteria física.

O esquema inclui ainda transporte gratuito e adaptado a partir do portão do Campo Grande, garantindo acessibilidade e segurança até a conclusão das obras.