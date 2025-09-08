EVENTO
UFBA realiza seminário que integra saberes acadêmicos e ancestrais
A programação será diversa e focada na valorização de cultura populares
Por Franciely Gomes
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi escolhida como palco do VI Seminário Griô: Culturas Populares, Territórios e Encruzilhadas este ano. O evento, conhecido como um dos principais na valorização das culturas populares, acontece nos dias 10, 11 e 12 de setembro.
A programação contará com a presença de nomes de destaque do cenário cultural, como Leda Maria Martins (MG), Kabengele Munanga (Brasil-Congo), Mestra Mayá (BA) e Luiz Rufino (RJ), além de diversos mestras e mestres das culturas populares de diferentes regiões e expressões.
Durante o Seminário Griô serão apresentadas experiências vividas por professores, estudantes, pesquisadores, artistas, mestres e educadores populares que atuam em associações, coletivos, grupos culturais, movimentos sociais e comunidades tradicionais.
Confira a programação completa:
QUARTA-FEIRA (10/09):
16h Credenciamento
18h Cortejo de Abertura
19h às 21h Círculo de Abertura VI Seminário Griô: Culturas Populares, Territórios e Encruzilhadas - Leda Maria Martins e Luiz Rufino
LOCAL: Teatro Experimental de Dança (Campus Ondina)
QUINTA-FEIRA (11/09):
08h às 12h - Sessões dos Grupos de Trabalho
12h às 14h - Apresentações Culturais / Sarau do Griô / Pausa para almoço
14h às 16h - Prosa com as/os Mestras/es
16h às 18h - Oficina de Dança Afro - Grupo Andanças (UNILAB); Lançamento de Livros; Café com as/os Mestras/es
LOCAL: FACED (Campus Canela)
18h - Círculo de Conversa Ancestralidade Africana e Indígena: Encruzilhada de Saberes - Kabenguele Munanga e Mestra Mayá Pataxó
LOCAL: Auditório da Faculdade de Direito (Campus Canela)
SEXTA-FEIRA (12/09):
08h às 12h - Sessões dos Grupos de Trabalho
12:30 Encerramento - Caruru de Encerramento e Apresentação Cultural do Samba da Quixabeira da Matinha
LOCAL: FACED (Campus Canela)
