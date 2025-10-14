ELEIÇÕES 2026
Candidatura de Neguinho da Beija-Flor ao Senado pode 'rachar' PT
Ala do partido defende nome de "decana", que inclusive já iniciou percurso por cidades
Por Yuri Abreu
A aposta do PT pelo nome do cantor Neguinho da Beija-Flor ao Senado, nas eleições de 2026, pode gerar um "racha" no partido. Isso porque grupos dentro da sigla, no Rio de Janeiro, tem endossado a candidatura da deputada federal Benedita da Silva à Casa Alta.
A decana, de 83 anos, vai disputar um cargo eletivo pela última vez no próximo ano e, inclusive, já começou a percorrer cidades a fim de viabilizar a campanha — Benedita teve um mandato como senadora entre 1995 e 1998.
Filiado ao PL desde 2013 de — antes a sigla virar a casa do bolsonarismo —, Neguinho deve ingressar em breve em ato que vem sendo articulado pelo PT.
Sobre o Senado, a ideia de lançar o artista foi ventilada nas últimas semanas pelo prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. O partido começou a testar o nome do cantor em pesquisas e gostou dos resultados.
Segundo O Globo, outro plano do partido é promover um encontro entre Neguinho e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já conforme Diego Zaidan, presidente da sigla no Rio de Janeiro, o nome de Neguinho da Beija-Flor fura a bolha da esquerda e dialoga diretamente com o povo.
"Para derrotar o bolsonarismo no estado precisamos de candidatos amplos", disse ele à publicação.
E Benedita?
Benedita, por sua vez, conta com o aval de quadros como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias.
Nos últimos dias, a veterana do partido começou a circular por municípios do Rio para conversar com dirigentes e militantes. Já esteve em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana.
Entre apoiadores da deputada dentro do partido, há quem leve a sério o gesto de Quaquá com Neguinho, mas outros acreditam que o dirigente quer apenas “atrapalhar” Benedita.
