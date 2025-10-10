Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Quem vai assumir o lugar de Barroso? Desembargador é cotado para vaga

Vaga surgiu após a aposentadoria de Barroso

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 19:33 h | Atualizada em 10/10/2025 - 19:55
Favreto ganhou notoriedade em julho de 2018
Favreto ganhou notoriedade em julho de 2018 -

O desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi citado pelo presidente Lula como uma das duas pessoas próximas que ele considera aptas a integrar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Favreto ganhou notoriedade em julho de 2018 ao conceder um habeas corpus que quase libertou o então presidente Lula, à época, preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

A decisão foi tomada em regime de plantão, em um domingo, mas acabou suspensa horas depois pelo relator do caso à época, desembargador Gebran Neto.

Segundo relato ao g1 de uma pessoa próxima ao presidente, Lula ficou descontente ao saber que o desembargador gaúcho não foi incluído na lista tríplice do STJ neste ano, composta pelos três nomes escolhidos pela corte. Em reação, o presidente teria mencionado que poderia indicá-lo para o STF.

Outro cotado como favorito é o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, considerado de alta confiança do presidente e preferido pelo PT.

Sua indicação seguiria a linha das escolhas recentes de Lula em seu terceiro mandato, como:

  • Cristiano Zanin, seu ex-advogado na Lava Jato;
  • Flávio Dino, ex-ministro da Justiça.

A vaga na Corte surgiu após o ministro Luís Roberto Barroso anunciar sua saída do na noite desta quinta-feira, 9, durante sessão plenária marcada por emoção.

x