HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

PL aposta em 'fator Trump' para ter Bolsonaro candidato em 26; entenda

Valdemar Costa Neto admite esperança em candidatura de Bolsonaro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

14/10/2025 - 19:45 h | Atualizada em 14/10/2025 - 20:26
Bolsonaro e Donald Trump durante encontro
Bolsonaro e Donald Trump durante encontro

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou acreditar na possibilidade de uma candidatura de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026, mesmo com sua inelegibilidade até 2030 por abuso de poder e com sua condenação por tentativa de golpe de Estado. A aposta, segundo ele, é na interferência dos Estados Unidos.

Em entrevista para o canal GloboNews, Valdemar Costa Neto disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ajudar a reverter a situação e colocar o ex-chefe do Palácio do Planalto novamente no tabuleiro político, mas sem explicar como seria a atuação da Casa Branca.

"Nós temos esperança no Trump, de que o Trump não vai deixar ele na mão. O Trump conhece o Bolsonaro bem, e o Bolsonaro foi muito positivo com ele, foi o último a reconhecer a vitória do Biden", afirmou Valdemar, em entrevista.

Trump, que recebeu o apoio de Bolsonaro durante o seu primeiro mandato, fez recentes acenos e afagos ao brasileiro, chegando a anunciar retaliações a autoridades do país como um suposto gesto de solidariedade.

Bolsonaro inelegível e candidato da direita

Inelegível até 2030 e em prisão domiciliar, Bolsonaro não indicou publicamente quem será o seu candidato 'ungido' para a disputa pelo Palácio do Planalto. Nos bastidores, segundo apuração do Portal A TARDE, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser o escolhido.

Ainda no primeiro mandato como governador, Tarcísio deve anunciado, caso aceite a missão, no início de 2026, em um cálculo que tem como objetivo não isolar Bolsonaro, hoje afastado dos holofotes.

