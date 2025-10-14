Bolsonaro é fenômeno e vai decidir candidato a presidente, diz aliado

Presidente do PL Valdemar Costa Neto - Foto: Beto Barata/ PL

Inelegível e em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro (PL) deve manter sua relevância política nas eleições de 2026. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, reforçou que a escolha do candidato do partido à Presidência da República caberá ao ex-mandatário.

O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado em 2022.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Bolsonaro é que vai decidir quem vai ser o candidato a presidente e a vice, porque ele é o dono dos votos", diz Valdemar Costa Neto, em entrevista a RobertoDavila da Globonews que vai ao ar nesta terça-feira, 14.

"Até quatro anos atrás, o Brasil só tinha um partido que aparecia, que era o PT. 15, 16, 17, 18, 20%. O resto era o resto, 2%, 1%. O Bolsonaro pôs o PL nos 18% em três anos. Então, isso aí levanta o nosso pessoal, é voto certo. O Bolsonaro é um fenômeno. Ele vai ter que decidir tudo isso aí e eu vou fazer o que o Bolsonaro quiser", reforçou.

Apoio a Tarcísio

Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que vai apoiar o ex-governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, caso o gestor decida concorrer ao Executivo Federal. A condição é ter sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), como vice.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil e Folha de S. Paulo, a ideia de Bolsonaro é segurar o anúncio até fevereiro do próximo ano, o que evitaria desgastes na imagem do governador. O movimento para 'segurar' o lançamento da pré-candidatura foi confirmado ao Portal A TARDE recentemente por ex-ministros do governo.

Tarcísio, no entanto, tem descartado a ideia de ser candidato ao Planalto, mostrando interesse em uma candidatura à reeleição por São Paulo, cenário hoje mais 'seguro'. Já Michelle é apontada como nome forte para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.