BRASIL
Saiba se padre flagrado com noiva de fiel pode ser afastado
Caso foi registrado na cidade de Cuiabá no Mato Grosso
Por Redação
O padre Luciano Braga Simplício, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida, flagrado com a noiva de um fiel em uma casa paroquial em Nova Maringá, em Cuiabá, na última segunda-feira, 13, ganhou repercussão nas redes sociais.
Imagens registradas no local mostraram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e depois a do banheiro, depois do padre negar abri-las. Após isso a noiva é encontrada chorando debaixo da pia do banheiro.
Para entender o que acontece com religiosos em casos semelhantes foi consultado Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II. As informações são do G1.
Leia Também:
De acordo com o documento, os padres são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais. A violação é considerada uma infração grave que pode afetar a credibilidade do sacerdote.
Em casos públicos como esse o Código prevê medidas disciplinares que vão desde uma advertência formal até a suspensão das funções clericais. Em situações mais graves ou reincidentes, a penalidade pode incluir a redução ao estado laical, quando o sacerdote deixa oficialmente de exercer o ministério.
A investigação e a aplicação das sanções cabem ao bispo diocesano que vai avaliar o o caso.
Em nota, a Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que iniciou, nesta terça-feira (14), uma investigação sobre a conduta do padre.
"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes