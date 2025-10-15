Saiba se padre flagrado com noiva de fiel pode ser afastado

Caso vai ser investigado pelo bispo diocesano - Foto: Reprodução

O padre Luciano Braga Simplício, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida, flagrado com a noiva de um fiel em uma casa paroquial em Nova Maringá, em Cuiabá, na última segunda-feira, 13, ganhou repercussão nas redes sociais.

Imagens registradas no local mostraram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e depois a do banheiro, depois do padre negar abri-las. Após isso a noiva é encontrada chorando debaixo da pia do banheiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para entender o que acontece com religiosos em casos semelhantes foi consultado Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II. As informações são do G1.

De acordo com o documento, os padres são proibidos de manter relações afetivas ou sexuais. A violação é considerada uma infração grave que pode afetar a credibilidade do sacerdote.

Em casos públicos como esse o Código prevê medidas disciplinares que vão desde uma advertência formal até a suspensão das funções clericais. Em situações mais graves ou reincidentes, a penalidade pode incluir a redução ao estado laical, quando o sacerdote deixa oficialmente de exercer o ministério.

A investigação e a aplicação das sanções cabem ao bispo diocesano que vai avaliar o o caso.

Em nota, a Diocese de Diamantino (MT), responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que iniciou, nesta terça-feira (14), uma investigação sobre a conduta do padre.

"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", afirmou.