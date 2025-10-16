Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Receita apreende mais de mil celulares em shoppings de Salvador; entenda

Aparelhos foram encontrados em lojas e shoppings na capital baiana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/10/2025 - 15:19 h | Atualizada em 17/10/2025 - 7:05
Mais de mil celulares irregulares são apreendidos pela Receita Federal
Mais de mil celulares irregulares são apreendidos pela Receita Federal -

Mais de mil aparelhos celulares irregulares foram apreendidos em uma operação da Receita Federal em Salvador nesta quinta-feira, 16. Segundo o órgão, a apreensão aconteceu por conta da importação irregular dos aparelhos e o valor estimado da apreensão foi de R$ 1 milhão.

Os celulares foram encontrados em nove estabelecimentos da capital baiana e quatro shoppings. A Receita não expôs os nomes das lojas.

Em imagens divulgadas pelo órgão, é possível identificar aparelhos de diversas marcas sendo colocados dentro de sacos. Os aparelhos entraram no território nacional sem passar pelo processo legal de importação.

x