POLÍCIA
Receita apreende mais de mil celulares em shoppings de Salvador; entenda
Aparelhos foram encontrados em lojas e shoppings na capital baiana
Mais de mil aparelhos celulares irregulares foram apreendidos em uma operação da Receita Federal em Salvador nesta quinta-feira, 16. Segundo o órgão, a apreensão aconteceu por conta da importação irregular dos aparelhos e o valor estimado da apreensão foi de R$ 1 milhão.
Os celulares foram encontrados em nove estabelecimentos da capital baiana e quatro shoppings. A Receita não expôs os nomes das lojas.
Em imagens divulgadas pelo órgão, é possível identificar aparelhos de diversas marcas sendo colocados dentro de sacos. Os aparelhos entraram no território nacional sem passar pelo processo legal de importação.
