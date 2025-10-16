Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ex-policial morre dez dias após ser atropelada em Salvador

Marta Maria dos Santos, de 60 anos, foi atingida enquanto treinava

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/10/2025 - 14:20 h
policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos
policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos -

A policial rodoviária federal aposentada Marta Maria dos Santos, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (16), dez dias após ter sido atropelada por um carro que trafegava na contramão da Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador.

Desde o acidente, ocorrido no dia 6 de outubro, ela estava internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), onde teve morte encefálica confirmada.

O acidente

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o carro em alta velocidade trafegando na contramão antes de atingir a corredora. O motorista, identificado como João Victor Santos, de 20 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não prestou socorro à vítima.

Após o acidente, ele se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado.

Tentativa de adulterar o veículo

Segundo o advogado Fernando Santos, que representa a família de Marta, o suspeito ainda tentou adulterar o carro em uma oficina após o atropelamento.

“Houve o atropelo, sem qualquer espécie de socorro, e, posteriormente, houve uma orientação para que um terceiro alterasse o estado em que o carro se encontrava”, disse o advogado.

A defesa da família pede a prisão cautelar do motorista, alegando que ele tentou dificultar a investigação. O caso está sob responsabilidade da 16ª Delegacia Territorial da Pituba.

