VÍDEO

Policial é atropelada por carro na contramão enquanto corria em Salvador

Martha Maria dos Santos, de 60 anos, é corredora amadora

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/10/2025 - 11:36 h | Atualizada em 07/10/2025 - 12:17
Marta Maria dos Santos
Marta Maria dos Santos -

A policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, de 60 anos, foi atropelada na manhã de segunda-feira, 6, por um carro que trafegava na contramão, enquanto treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o veículo, em alta velocidade, atingiu a corredora. O motorista fugiu logo após o atropelamento, sem prestar socorro à vítima. Conforme a Rede Bahia, ele foi identificado como João Vitor Santos, de 20 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado e as oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. O veículo envolvido no crime foi localizado por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), na região da Avenida San Martins, e encaminhado à Central de Flagrantes, onde segue à disposição da perícia técnica.

Martha, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Bahia, é corredora amadora e se preparava também para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

Ela foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internada em estado grave. Uma campanha nas redes sociais está pedindo doações de sangue para Martha Maria, que podem ser feitas no Hemoba.

Tags:

atropelamento policial rodoviária federal Salvador

