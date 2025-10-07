Policial é atropelada por carro na contramão enquanto corria em Salvador

Marta Maria dos Santos - Foto: Reprodução

A policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, de 60 anos, foi atropelada na manhã de segunda-feira, 6, por um carro que trafegava na contramão, enquanto treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o veículo, em alta velocidade, atingiu a corredora. O motorista fugiu logo após o atropelamento, sem prestar socorro à vítima. Conforme a Rede Bahia, ele foi identificado como João Vitor Santos, de 20 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado e as oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. O veículo envolvido no crime foi localizado por policiais da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), na região da Avenida San Martins, e encaminhado à Central de Flagrantes, onde segue à disposição da perícia técnica.

Martha, que já presidiu o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Bahia, é corredora amadora e se preparava também para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no final do ano.

Ela foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internada em estado grave. Uma campanha nas redes sociais está pedindo doações de sangue para Martha Maria, que podem ser feitas no Hemoba.