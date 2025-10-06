Menu
POLÍCIA
SUSTO

Tiro é disparado após jogo entre Bahia e Flamengo em Salvador

O homem foi baleado na perna esquerda e socorrido para uma unidade de saúde

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/10/2025 - 22:30 h | Atualizada em 07/10/2025 - 6:50
O projétil que atingiu a vidraça do fórum só foi notado na manhã desta segunda-feira, 6
O projétil que atingiu a vidraça do fórum só foi notado na manhã desta segunda-feira, 6 -

A vidraçaria do Fórum Orlando Gomes, no bairro de Nazaré, foi atingida por disparos de arma fogo após um homem ser baleado e ficar atingido na região, neste domingo, 6.

De acordo com Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), responsável pelo prédio, o tumulto aconteceu após o jogo entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova. Por volta das 21 horas, uma confusão foi registrada na rua do Tingui e os diparos atingiram o prédio, anexo ao Fórum Ruy Barbosa.

Ainda segundo o TJBA, o projétil que atingiu a vidraça do fórum só foi notado na manhã desta segunda-feira, 6, quando os servidores chegaram para trabalhar. Apesar do dano, o funcionamento do local seguiu normalmente.

O que diz a PM?

A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após um homem ser baleado na perna esquerda, na Rua do Tingui, ao lado do fórum.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde. O estado clínico não foi divulgado.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

x