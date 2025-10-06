SUSTO
Tiro é disparado após jogo entre Bahia e Flamengo em Salvador
O homem foi baleado na perna esquerda e socorrido para uma unidade de saúde
Por Leilane Teixeira
A vidraçaria do Fórum Orlando Gomes, no bairro de Nazaré, foi atingida por disparos de arma fogo após um homem ser baleado e ficar atingido na região, neste domingo, 6.
De acordo com Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), responsável pelo prédio, o tumulto aconteceu após o jogo entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova. Por volta das 21 horas, uma confusão foi registrada na rua do Tingui e os diparos atingiram o prédio, anexo ao Fórum Ruy Barbosa.
Ainda segundo o TJBA, o projétil que atingiu a vidraça do fórum só foi notado na manhã desta segunda-feira, 6, quando os servidores chegaram para trabalhar. Apesar do dano, o funcionamento do local seguiu normalmente.
O que diz a PM?
A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após um homem ser baleado na perna esquerda, na Rua do Tingui, ao lado do fórum.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde. O estado clínico não foi divulgado.
O caso é investigado pela Polícia Civil.
