Tiro é disparado após jogo entre Bahia e Flamengo em Salvador

A vidraçaria do Fórum Orlando Gomes, no bairro de Nazaré, foi atingida por disparos de arma fogo após um homem ser baleado e ficar atingido na região, neste domingo, 6.

De acordo com Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), responsável pelo prédio, o tumulto aconteceu após o jogo entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova. Por volta das 21 horas, uma confusão foi registrada na rua do Tingui e os diparos atingiram o prédio, anexo ao Fórum Ruy Barbosa.

Ainda segundo o TJBA, o projétil que atingiu a vidraça do fórum só foi notado na manhã desta segunda-feira, 6, quando os servidores chegaram para trabalhar. Apesar do dano, o funcionamento do local seguiu normalmente.

O que diz a PM?

A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após um homem ser baleado na perna esquerda, na Rua do Tingui, ao lado do fórum.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde. O estado clínico não foi divulgado.

O caso é investigado pela Polícia Civil.