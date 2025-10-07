Menu
SALVADOR
SALVADOR

Turista detona praia do Porto da Barra: "Um trepado em cima do outro"

Comentário gerou polêmica nas redes sociais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/10/2025 - 8:46 h | Atualizada em 07/10/2025 - 10:08
Porto da Barra
Porto da Barra -

Uma turista de Aracaju utilizou as redes sociais para criticar a praia do Porto da Barra, em Salvador. Nas imagens, ela reclama da falta de espaço na areia e comenta que isso não ocorre na capital sergipana.

"O pessoal fala tanto de Aracaju, que o mar é longe da areia, pior é aqui, não tem nem onde ficar”, afirmou.

"É um trepado em cima do outro, porque não tem espaço. Ali já é o muro da praia. Não dá. Aí, vocês querem falar de Aracaju. Aracaju, ninguém briga com ninguém para ficar na areia. Tem lugar para todo mundo", acrescentou.

O comentário gerou diversas reações na internet. Um internauta comentou: "Era só ela ter ficado em Aracaju", enquanto outros disseram: "Quem é de fora não pode falar mal", "Não venha mais pra nosso estado" e "Faz um favor, volte mais não", reagiu um soteropolitano.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por KIKIKI SALVADOR • Fofoca & Entretenimento (@kikikisalvador)

