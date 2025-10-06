Menu
Nova linha de ônibus é criada para operar em Campinas de Pirajá

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 14:54 h
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), criou uma nova linha de ônibus para atender ao Terminal Campinas de Pirajá. A linha 1800 - Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito será mais uma opção de transporte no terminal que ainda será inaugurado pelo governo do estado, responsável pelo equipamento.

A linha vai operar das 5h às 21h20, em dias úteis e aos sábados, saindo do Terminal, e passando pela Rua da Bolívia, Estrada Campinas de Pirajá, Praça Gen. Labatut, Rua Oito de Novembro, Rua Oscar Seixas, Rua Idelfonso de Souza Bitencourt, Rua F – Bela Vista do Lobato e Rua Itaquaracy (Dique do Cabrito).

Na volta para a estação, dará atendimento à Rua Adilson Leite, Rua do Cabrito, Rua Santa Helena, Rua Idelfonso de Souza Bitencourt, Rua Oscar Seixas, Rua Oito de Novembro, Praça Gen. Labatut, Estrada Campinas de Pirajá, Rua da Bolívia, BR-324, retornando ao Terminal Campinas.

Leia Também:

Corpo de jovem desaparecido no mar da Praia de Armação é encontrado
Lar de idosos é fechado por condições precárias em Salvador
Homem e mulher morrem em acidente de moto em Salvador

“A linha chega para atender aos anseios da comunidade, especialmente dos moradores da Rua Oscar Seixas, que pediam um atendimento para um terminal. Serão ônibus novos, com ar-condicionado, para dar mais conforto aos usuários”, explica o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Mais de 20 outras linhas já atende atualmente aos usuários no ponto localizado em frente ao futuro Terminal e serão gradualmente integradas à circulação interna na estação, oferecendo opções de transporte para diferentes regiões da cidade, como Baixa do Fiscal, Sussuarana, Paralela, Avenida Pinto de Aguiar, entre outras.

