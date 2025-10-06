Homem e mulher morrem em acidente de moto em Salvador

Casal morre em acidente de moto em Pirajá - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um homem e uma mulher morreram depois de se envolverem em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 6, no bairro de Pirajá, em Salvador.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil (PC), as vítimas foram identificadas como Cássio Santana dos Santos, de 30 anos, e Valdjane Silva dos Santos, que não teve a idade revelada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas estavam em uma motocicleta. Informações preliminares apontam que o veículo se chocou com o meio-fio sobre o viaduto que liga a Avenida Gal Costa, no sentido Pau da Lima.

O acidente aconteceu por volta das 3h30, na Rua da Indonésia. Ainda não há informações sobre o que motivou a batida.

A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) investiga a causa do acidente, não houve outro veículo envolvido.