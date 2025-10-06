Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Homem e mulher morrem em acidente de moto em Salvador

Acidente aconteceu em Pirajá na madrugada desta segunda-feira, 6

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/10/2025 - 11:13 h
Casal morre em acidente de moto em Pirajá
Casal morre em acidente de moto em Pirajá -

Um homem e uma mulher morreram depois de se envolverem em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 6, no bairro de Pirajá, em Salvador.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil (PC), as vítimas foram identificadas como Cássio Santana dos Santos, de 30 anos, e Valdjane Silva dos Santos, que não teve a idade revelada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas estavam em uma motocicleta. Informações preliminares apontam que o veículo se chocou com o meio-fio sobre o viaduto que liga a Avenida Gal Costa, no sentido Pau da Lima.

Leia Também:

Alerta! Bahia terá chuva intensa e Centro-Oeste enfrenta calor de 40 °C
União Brasil usa dinheiro público para pagar contador pessoal de presidente
Passageiros indisciplinados podem ser proibidos de voar por 1 ano

O acidente aconteceu por volta das 3h30, na Rua da Indonésia. Ainda não há informações sobre o que motivou a batida.

A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) investiga a causa do acidente, não houve outro veículo envolvido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casal morre em acidente de moto em Pirajá
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Casal morre em acidente de moto em Pirajá
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Casal morre em acidente de moto em Pirajá
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Casal morre em acidente de moto em Pirajá
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x