SALVADOR
Homem e mulher morrem em acidente de moto em Salvador
Acidente aconteceu em Pirajá na madrugada desta segunda-feira, 6
Um homem e uma mulher morreram depois de se envolverem em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 6, no bairro de Pirajá, em Salvador.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil (PC), as vítimas foram identificadas como Cássio Santana dos Santos, de 30 anos, e Valdjane Silva dos Santos, que não teve a idade revelada.
Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas estavam em uma motocicleta. Informações preliminares apontam que o veículo se chocou com o meio-fio sobre o viaduto que liga a Avenida Gal Costa, no sentido Pau da Lima.
O acidente aconteceu por volta das 3h30, na Rua da Indonésia. Ainda não há informações sobre o que motivou a batida.
A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) investiga a causa do acidente, não houve outro veículo envolvido.
