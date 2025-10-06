Corpo de jovem desaparecido no mar da Praia de Armação é encontrado

DPT já foi acionado para os procedimentos legais - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

O corpo de Nilson Kaique Silva, de 19 anos, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, 6, na Praia de Armação, em Salvador. O jovem estava desaparecido desde a tarde de domingo, 5, quando entrou no mar e não foi mais visto.

Nilson, morador do bairro Baixa Fria, na Boca do Rio, estava com um grupo de amigos no momento do incidente. Segundo informações preliminares, ele decidiu entrar no mar, desencadeando a operação de busca.

O episódio ganhou ainda mais impacto emocional, pois nesta segunda-feira é o aniversário da mãe de Nilson, Adilma, que fez um desabafo emocionado sobre a tragédia: "Meu presente de aniversário seria meu filho aqui agora. Só queria o corpo de meu filho".

Equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM/Bmar), do Salvamar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuaram nas buscas, que começaram ainda na tarde de domingo. Por volta das 18h, devido à dificuldade nas condições do mar, as buscas foram suspensas, sendo retomadas nas primeiras horas desta segunda-feira.

As operações envolveram equipes em terra, além de botes e motos aquáticas, garantindo ampla cobertura da área até a localização do corpo. O DPT já foi acionado para os procedimentos legais.