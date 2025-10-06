Lar de idosos é fechado por condições precárias em Salvador

A ação ocorreu no “Lar Sagrada Família” - Foto: MP-BA

Um lar de idosos foi interditado, na manhã desta segunda-feira, 6, durante uma operação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária de Salvador. A ação ocorreu no “Lar Sagrada Família”, localizado no Educandário Coliseu, na Rua Israel, nº 53, no bairro de Alto de Coutos.

De acordo com a promotora de Justiça Ana Rita Nascimento, que acompanhou a inspeção, as condições “inabitáveis” encontradas no local foram determinantes para o fechamento imediato da unidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: MP-BA

| Foto: MP-BA

| Foto: MP-BA

| Foto: MP-BA

A responsável pela instituição, que já havia se evadido de outros estabelecimentos, foi localizada no momento da ação.

O “Lar Sagrada Família” funcionava como uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), mas não apresentava as condições mínimas exigidas para acolhimento, cuidado e segurança dos residentes.