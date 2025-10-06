SALVADOR
Susto: ventania arranca telhado de escola em Salvador
Escola informou que ninguém ficou ferido e aulas seguem normalmente
Parte do telhado do Colégio Marista, em Salvador, foi arrancado pelos fortes ventos registrados neste final de semana. O fato aconteceu neste domingo, 5, depois de um período de instabilidade na capital da Bahia.
Por meio de um comunicado enviado às famílias, o colégio informou que uma parte da estrutura de metal que sustenta a cobertura cedeu por conta dos fortes ventos. De acordo com a escola, ninguém ficou ferido.
“Informamos que, em decorrência dos fortes ventos registrados nas últimas 24 horas, uma parte da estrutura metálica que compõe a cobertura de uma das torres do Colégio cedeu. Imediatamente, foram tomadas todas as providências necessárias e já iniciamos o processo de restauração da área afetada”, diz o texto.
Vale ressaltar que o incidente não comprometeu a segurança ou funcionamento das demais áreas do colégio. As aulas seguem normalmente nesta segunda-feira, 6, seguindo o horário regular.
Fim de semana marcado por ventos fortes
Este final de semana, 4 e 5, foi marcado por uma grande instabilidade em Salvador. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal) os ventos, em algumas regiões da cidade. Houve registro de céu nublado e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia.
