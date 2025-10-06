Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Susto: ventania arranca telhado de escola em Salvador

Escola informou que ninguém ficou ferido e aulas seguem normalmente

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/10/2025 - 8:21 h | Atualizada em 06/10/2025 - 9:12
Teto de escola cai por conta de fortes ventos
Teto de escola cai por conta de fortes ventos -

Parte do telhado do Colégio Marista, em Salvador, foi arrancado pelos fortes ventos registrados neste final de semana. O fato aconteceu neste domingo, 5, depois de um período de instabilidade na capital da Bahia.

Por meio de um comunicado enviado às famílias, o colégio informou que uma parte da estrutura de metal que sustenta a cobertura cedeu por conta dos fortes ventos. De acordo com a escola, ninguém ficou ferido.

“Informamos que, em decorrência dos fortes ventos registrados nas últimas 24 horas, uma parte da estrutura metálica que compõe a cobertura de uma das torres do Colégio cedeu. Imediatamente, foram tomadas todas as providências necessárias e já iniciamos o processo de restauração da área afetada”, diz o texto.

Vale ressaltar que o incidente não comprometeu a segurança ou funcionamento das demais áreas do colégio. As aulas seguem normalmente nesta segunda-feira, 6, seguindo o horário regular.

Fim de semana marcado por ventos fortes

Este final de semana, 4 e 5, foi marcado por uma grande instabilidade em Salvador. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal) os ventos, em algumas regiões da cidade. Houve registro de céu nublado e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia.

x