Susto: ventania arranca telhado de escola em Salvador

Teto de escola cai por conta de fortes ventos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parte do telhado do Colégio Marista, em Salvador, foi arrancado pelos fortes ventos registrados neste final de semana. O fato aconteceu neste domingo, 5, depois de um período de instabilidade na capital da Bahia.

Por meio de um comunicado enviado às famílias, o colégio informou que uma parte da estrutura de metal que sustenta a cobertura cedeu por conta dos fortes ventos. De acordo com a escola, ninguém ficou ferido.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Informamos que, em decorrência dos fortes ventos registrados nas últimas 24 horas, uma parte da estrutura metálica que compõe a cobertura de uma das torres do Colégio cedeu. Imediatamente, foram tomadas todas as providências necessárias e já iniciamos o processo de restauração da área afetada”, diz o texto.

Vale ressaltar que o incidente não comprometeu a segurança ou funcionamento das demais áreas do colégio. As aulas seguem normalmente nesta segunda-feira, 6, seguindo o horário regular.

Fim de semana marcado por ventos fortes

Este final de semana, 4 e 5, foi marcado por uma grande instabilidade em Salvador. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal) os ventos, em algumas regiões da cidade. Houve registro de céu nublado e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia.