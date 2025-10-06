Ônibus fica destruído em acidente na Av. Paralela; imagem impressiona

O acidente ocorreu sentido Paralela - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Um ônibus ficou parcialmente destruído após colidir com um poste na madrugada desta segunda-feira, 6, na região da Avenida Paralela, em Salvador. O acidente ocorreu na altura do antigo Bahia Café Hall, sentido aeroporto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o acidente foi registrado por volta das 4h40, e o veículo não transportava passageiros no momento da colisão.

Segundo o órgão, o motorista perdeu o controle da direção após ser surpreendido por outro veículo que participava de um "racha" - competição ilegal de velocidade entre dois ou mais carros em vias públicas, configurando infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

| Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Com o impacto, o poste foi derrubado e fios ficaram espalhados pelo chão. Equipes da Coelba e da Transalvador foram acionadas para realizar os reparos na rede elétrica e organizar o trânsito na via.

Ainda conforme a Semob, o motorista passa bem. Agentes do órgão permanecem no local e aguardam a chegada de um guincho para realizar a remoção do veículo.

Apesar da gravidade da batida, o fluxo de veículos na Paralela não foi comprometido. As causas do acidente ainda serão apuradas.