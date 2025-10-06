Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ônibus fica destruído em acidente na Av. Paralela; imagem impressiona

Motorista do coletivo afirmou que tentou desviar de um carro que participava de um racha

Luan Julião e Victoria Isabel

Por Luan Julião e Victoria Isabel

06/10/2025 - 6:56 h | Atualizada em 06/10/2025 - 7:28
O acidente ocorreu sentido Paralela
O acidente ocorreu sentido Paralela

Um ônibus ficou parcialmente destruído após colidir com um poste na madrugada desta segunda-feira, 6, na região da Avenida Paralela, em Salvador. O acidente ocorreu na altura do antigo Bahia Café Hall, sentido aeroporto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o acidente foi registrado por volta das 4h40, e o veículo não transportava passageiros no momento da colisão.

Segundo o órgão, o motorista perdeu o controle da direção após ser surpreendido por outro veículo que participava de um "racha" - competição ilegal de velocidade entre dois ou mais carros em vias públicas, configurando infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Imagem ilustrativa da imagem Ônibus fica destruído em acidente na Av. Paralela; imagem impressiona
| Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Com o impacto, o poste foi derrubado e fios ficaram espalhados pelo chão. Equipes da Coelba e da Transalvador foram acionadas para realizar os reparos na rede elétrica e organizar o trânsito na via.

Ainda conforme a Semob, o motorista passa bem. Agentes do órgão permanecem no local e aguardam a chegada de um guincho para realizar a remoção do veículo.

Apesar da gravidade da batida, o fluxo de veículos na Paralela não foi comprometido. As causas do acidente ainda serão apuradas.

