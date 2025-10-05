Vídeo: mãe e filha agridem motorista por aplicativo em orla de Salvador

Além dos xingamentos, as imagens mostram o momento em que elas partem para cima do motorista com agressões físicas - Foto: Redes sociais

Um motorista de aplicativo identificado como Gladysson, foi vítima de agressões físicas e verbais cometidas por duas mulheres, mãe e filha, na orla de Amaralina, em Salvador, na noite de sábado, 4.

Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE e publicada nas redes sociais mostram as passageiras alteradas e discutindo com o motorista, que filmava a situação. Além dos xingamentos, as imagens expõem o momento em que elas partem para cima do condutor com agressões físicas.

Segundo o motorista, durante a viagem, uma das mulheres teria vomitado dentro do carro, lançado uma sandália e jogado a chave do veículo em um bueiro, por isso, ele encerrou a corrida e elas não teriam gostado.

Confusão generalizada

O motorista encerrou a corrida a na porta de um estabelecimento comercial. Durante a confusão com ele, as mulheres também partiram para cima de um cliente, o agredindo com tapas e com a mesa.

De acordo com o relato, a filha se irritou ao ser chamada de “rapariga” pelo cliente, iniciando uma série de xingamentos e partindo para agressão contra o motorista.

Na sequência, elas também iniciaram uma discussão com uma funcionária.

99 POP bloqueia passageira

Segundo o motorista, uma denúncia foi feita à 99 POP. O Portal A TARDE procurou a plataforma, que lamentou o ocorrido e informou que bloqueou temporariamente a passageira, que não teve a identidade revelada.

"A 99 lamenta o ocorrido e reforça sua política de tolerância zero a comportamentos ofensivos, agressões e qualquer forma de violência. Assim que tomou conhecimento do caso, a empresa entrou em contato com o motorista para oferecer acolhimento e apurar os detalhes do episódio. Após o recolhimento das evidências, foi realizado o bloqueio temporário do perfil da passageira".

A plataforma também ressaltou que motoristas parceiros podem solicitar ajuda de custo para limpeza do veículo quando há incidentes durante as corridas.

“A 99 reforça a importância do respeito mútuo e da manutenção da limpeza para que todos possam usufruir das viagens. A empresa também investe em educação e conscientização por meio do Guia da Comunidade 99”, conclui a nota.