Mãe de jovem desaparecido em praia de Salvador faz desabafo

Praia onde o jovem desapareceu em Salvador - Foto: Luan Julião | Ag A TARDE

A mãe do jovem Kaique Silva, de 19 anos, que está desaparecido desde a tarde de domingo, 5, após entrar no mar na praia de Armação, em Salvador, fez um forte desabafo durante conversa com a imprensa nesta segunda-feira, 6.

Segundo Dilma Silva, ficou sabendo do desparecimento através do seu patrão que a levou até o local. "As vizinhas ligaram para o meu patrão avisando que meu filho estava se afogando aí meu patrão me trouxe", comentou. Ela disse ainda que quando chegou ao local já estavam os vizinhos, amigos, a namorada.

Bastante emotiva, Dilma que faz aniversário nesta segunda-feira, 6, fez um forte desabafo. "Meu presente de aniversário seria meu filho aqui agora", afirmou. "Só queria o corpo de meu filho", acrescentou.

A mãe disse ainda que os moradores da Boca do Rio costumam frequentar a praia de Armação, mas pontuou que não tem aviso de perigo no local. "A gente acha que nunca vai acontecer com a gente", comentou em conversa com a imprensa.

Ela também comentou sobre o perfil alegre de Kaique que trabalhava na estofaria junto com o irmão, também ajudava uma baiana de acarajé e era bastante gaiato e alegre.

Buscas pelo corpo

O major Mattos do BMAR também falou sobre as buscas pelo corpo de Kaique Silva que prosseguem, inclusive, ampliando o perímetro.

"O Corpo de Bombeiras vai empenhando esforços na medida que as condições do mar permitem. Então, estamos com a equipe de mergulho já pré-acionadas, equipe de busca náutica, equipe de guarda-vidas também percorrendo a região litorânea, patrulhando na beira da praia. E aí a gente espera que ache esse corpo o mais rápido possível", disse o major.

O comandante ressaltou, no entanto, que as condições do mar não está favoráveis com ventos fortes e o mar mais mexido.

"Mas, não iremos cessar as buscas, o que iremos fazer é ampliar as regiões de busca, então a gente sempre fala que não é que o Bombeiro vai deixar de atuar aqui, é que o bombeiro vai atuar em regiões mais distantes, que é a possibilidade que o corpo tenha sido movido para algum local. Vamos ampliar a zona de busca", declarou.