SALVADOR
SALVADOR

Vídeo: jovem desaparece após entrar na praia de Armação

Buscas foram realizada pelo Corpo de Bombeiros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

05/10/2025 - 18:25 h | Atualizada em 05/10/2025 - 18:35
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas mas ainda não localizaram Kaíque
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas mas ainda não localizaram Kaíque

Um jovem de 19 desapareceu após entrar no mar da praia de Armação na tarde deste domingo, 5. Ele foi identificado pelo prenome Kaíque, morador Baixa Fria, na Boca do Rio.

Informações preliminares são de que Kaíque estava com um grupo de amigos, quando decidiu entrar no mar sozinho. Um dos amigos tentou entrar na praia para salva-lo, mas a corretenza teria levado o jovem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas mas ainda não localizaram Kaíque. As buscas devem ser retomadas nesta segunda-feira, 6.

Leia Também:

Salvador inicia campanha de vacinação para crianças e adolescentes
"Marcha da Maconha": PMs encerram festa utilizando spray de pimenta
Salvador: homem é encontrado morto na Avenida 29 de Março

