Vídeo: jovem desaparece após entrar na praia de Armação

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas mas ainda não localizaram Kaíque - Foto: Arquivo pessoal

Um jovem de 19 desapareceu após entrar no mar da praia de Armação na tarde deste domingo, 5. Ele foi identificado pelo prenome Kaíque, morador Baixa Fria, na Boca do Rio.

Informações preliminares são de que Kaíque estava com um grupo de amigos, quando decidiu entrar no mar sozinho. Um dos amigos tentou entrar na praia para salva-lo, mas a corretenza teria levado o jovem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas mas ainda não localizaram Kaíque. As buscas devem ser retomadas nesta segunda-feira, 6.