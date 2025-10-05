Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Salvador inicia campanha de vacinação para crianças e adolescentes

Ação da Prefeitura segue até 31 de outubro e busca atualizar cadernetas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 12:19 h | Atualizada em 05/10/2025 - 13:12
Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação
Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação -

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira, 6, a Campanha de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes. A mobilização segue até o dia 31 de outubro e tem como principal objetivo atualizar a caderneta vacinal de meninos e meninas em toda a capital baiana.

Durante o mês, a campanha vai reforçar a oferta de vacinas em 160 salas de imunização da rede municipal. Além disso, equipes de saúde também realizarão ações itinerantes em escolas municipais, estaduais e particulares, ampliando o acesso e garantindo mais praticidade às famílias.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O foco da iniciativa é resgatar quem ainda não foi vacinado, completar esquemas vacinais e ampliar a proteção contra doenças imunopreveníveis, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. O público-alvo inclui crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, além de jovens de 15 a 19 anos que não iniciaram ou não completaram a imunização contra o HPV.

Leia Também:

"Marcha da Maconha": PMs encerram festa utilizando spray de pimenta
Salvador: homem é encontrado morto na Avenida 29 de Março
São Francisco: bênção do santo atrai famílias e pets às paróquias de Salvador

Nesta edição, a SMS também adotará uma estratégia de oportunização vacinal seletiva, contemplando os grupos elegíveis para as vacinas contra febre amarela e sarampo.

A coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, reforçou a relevância da campanha:

“Vacinar é proteger o presente e o futuro das nossas crianças e adolescentes. Esta campanha é uma grande oportunidade para que crianças, adolescentes e suas famílias possam ter acesso à vacinação, iniciando, completando os esquemas e garantindo a imunidade necessária contra doenças que já sabemos como prevenir. É um esforço coletivo para manter Salvador protegida”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campanha Saúde Vacinação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x