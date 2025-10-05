Salvador inicia campanha de vacinação para crianças e adolescentes

Prefeitura de Salvador anuncia campanha de vacinação - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira, 6, a Campanha de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes. A mobilização segue até o dia 31 de outubro e tem como principal objetivo atualizar a caderneta vacinal de meninos e meninas em toda a capital baiana.

Durante o mês, a campanha vai reforçar a oferta de vacinas em 160 salas de imunização da rede municipal. Além disso, equipes de saúde também realizarão ações itinerantes em escolas municipais, estaduais e particulares, ampliando o acesso e garantindo mais praticidade às famílias.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O foco da iniciativa é resgatar quem ainda não foi vacinado, completar esquemas vacinais e ampliar a proteção contra doenças imunopreveníveis, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. O público-alvo inclui crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, além de jovens de 15 a 19 anos que não iniciaram ou não completaram a imunização contra o HPV.

Nesta edição, a SMS também adotará uma estratégia de oportunização vacinal seletiva, contemplando os grupos elegíveis para as vacinas contra febre amarela e sarampo.

A coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, reforçou a relevância da campanha:

“Vacinar é proteger o presente e o futuro das nossas crianças e adolescentes. Esta campanha é uma grande oportunidade para que crianças, adolescentes e suas famílias possam ter acesso à vacinação, iniciando, completando os esquemas e garantindo a imunidade necessária contra doenças que já sabemos como prevenir. É um esforço coletivo para manter Salvador protegida”, afirmou.