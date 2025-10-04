Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

São Francisco: bênção do santo atrai famílias e pets às paróquias de Salvador

Paróquia de Alto de Coutos uniu fé e assistência social aos moradores do bairro

Grazy Kaimbé

Por Grazy Kaimbé

04/10/2025 - 19:17 h
Estudante Elma da Silva com a cadela Lua
Estudante Elma da Silva com a cadela Lua -

Três paróquias da Arquidiocese de Salvador realizaram, na manhã deste sábado, 4, missas, bênçãos e ações solidárias em celebração ao Dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A celebração reuniu fiéis e famílias.

A devoção ao santo se mistura as histórias de fé e afeto. A estudante Elma da Silva, 40, participa da celebração há três anos e sempre leva sua cadela Lua para receber a bênção. “É revigorar a fé. Toda vez que ela adoece, eu clamo a São Francisco e, parece um milagre, ela melhora. A fé cura”, contou, emocionada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Paróquia de Alto de Coutos também realizou um mutirão de serviços gratuitos, oferecendo atendimentos médicos e jurídicos à população em situação de vulnerabilidade. A ação, organizada pela própria paróquia em parceria com o Escritório Carolino Vilela, mobilizou médicos, psicólogos, nutricionistas e advogados voluntários.

O mutirão começou às 8h, na Igreja Matriz, e ofereceu os seguintes serviços:

  • consultas clínicas;
  • exames de vista;
  • aferição de glicemia;
  • pressão arterial;
  • além de serviços jurídicos relacionados à aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade e regularização de dívidas.

“Partimos do pressuposto de que a saúde é um direito universal. No entanto, esse direito muitas vezes é cerceado, porque o sistema público está engessado. Muitas pessoas não conseguem atendimento nas unidades de saúde e acabam nos procurando”, explica Francisco de Assis Coelho, morador do Lobato e um dos organizadores da ação.

Leia Também:

Devotos celebraram dia de São Francisco de Assis com pets
Igreja de SP distribui 'ração benta' no dia de São Francisco de Assis
Animais recebem bênção no Dia de São Francisco de Assis
Dia de São Francisco de Assis é comemorado nesta quarta

Já o padre Deivison Conceição Batista, pároco da comunidade, falou sobre a importância do santo católico para a Igreja.

“São Francisco é um ícone da Igreja. Ele representa o homem que viu Deus em tudo: nos pobres, nos animais, na natureza. Sua simplicidade e amor pela criação continuam sendo exemplo para todos nós”, destacou o padre Deivison Conceição Batista, pároco da comunidade de Alto de Coutos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Salvador São Francisco de Assis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estudante Elma da Silva com a cadela Lua
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Estudante Elma da Silva com a cadela Lua
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Estudante Elma da Silva com a cadela Lua
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Estudante Elma da Silva com a cadela Lua
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x