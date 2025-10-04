São Francisco: bênção do santo atrai famílias e pets às paróquias de Salvador

Estudante Elma da Silva com a cadela Lua - Foto: Grazy Kaimbé | Ag. A TARDE

Três paróquias da Arquidiocese de Salvador realizaram, na manhã deste sábado, 4, missas, bênçãos e ações solidárias em celebração ao Dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A celebração reuniu fiéis e famílias.

A devoção ao santo se mistura as histórias de fé e afeto. A estudante Elma da Silva, 40, participa da celebração há três anos e sempre leva sua cadela Lua para receber a bênção. “É revigorar a fé. Toda vez que ela adoece, eu clamo a São Francisco e, parece um milagre, ela melhora. A fé cura”, contou, emocionada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Paróquia de Alto de Coutos também realizou um mutirão de serviços gratuitos, oferecendo atendimentos médicos e jurídicos à população em situação de vulnerabilidade. A ação, organizada pela própria paróquia em parceria com o Escritório Carolino Vilela, mobilizou médicos, psicólogos, nutricionistas e advogados voluntários.

O mutirão começou às 8h, na Igreja Matriz, e ofereceu os seguintes serviços:

consultas clínicas;

exames de vista;

aferição de glicemia;

pressão arterial;

além de serviços jurídicos relacionados à aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade e regularização de dívidas.

“Partimos do pressuposto de que a saúde é um direito universal. No entanto, esse direito muitas vezes é cerceado, porque o sistema público está engessado. Muitas pessoas não conseguem atendimento nas unidades de saúde e acabam nos procurando”, explica Francisco de Assis Coelho, morador do Lobato e um dos organizadores da ação.

Já o padre Deivison Conceição Batista, pároco da comunidade, falou sobre a importância do santo católico para a Igreja.

“São Francisco é um ícone da Igreja. Ele representa o homem que viu Deus em tudo: nos pobres, nos animais, na natureza. Sua simplicidade e amor pela criação continuam sendo exemplo para todos nós”, destacou o padre Deivison Conceição Batista, pároco da comunidade de Alto de Coutos.