Vídeo: incêndio atinge condomínio em bairro nobre de Salvador

Um incêndio atingiu o edifício New Heaven, localizado na Rua Pará, no bairro da Pituba, bairro nobre de de Salvador, na noite desta segunda-feira, 6. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no controle das chamas.

Ao Portal A TARDE, a corporação informou que o fogo começou em um imóvel no oitavo andar do prédio. O local foi totalmente evacuado e, após o combate, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo.

Morador socorrido

Durante a ocorrência, um morador inalou fumaça e recebeu atendimento das equipes do Salvar. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele não corre risco de morte.

Duas equipes participaram da ação, que evitou que as chamas se espalhassem para outros andares.

Motivação

Não se sabe ainda o que motivou o incêndio. A causa do será apurada pela perícia.

As equipes do Corpo de Bombeiros vão avaliar se houve danos estruturais no imóvel. Caso necessário, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) será acionada para realizar a vistoria.