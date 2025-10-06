Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PITUBA

Vídeo: incêndio atinge condomínio em bairro nobre de Salvador

Corpo de Bombeiros foi acionado e atua na ocorrência

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/10/2025 - 23:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: incêndio atinge condomínio em bairro nobre de Salvador
-

Um incêndio atingiu o edifício New Heaven, localizado na Rua Pará, no bairro da Pituba, bairro nobre de de Salvador, na noite desta segunda-feira, 6. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no controle das chamas.

Ao Portal A TARDE, a corporação informou que o fogo começou em um imóvel no oitavo andar do prédio. O local foi totalmente evacuado e, após o combate, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Morador socorrido

Durante a ocorrência, um morador inalou fumaça e recebeu atendimento das equipes do Salvar. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele não corre risco de morte.

Duas equipes participaram da ação, que evitou que as chamas se espalhassem para outros andares.

Leia Também:

Tiro é disparado após jogo entre Bahia e Flamengo em Salvador
Metanol: amostras de bebidas vão para análise em Salvador
"Inabitável": lar de idoso é interditado e gestora presa em Salvador

Motivação

Não se sabe ainda o que motivou o incêndio. A causa do será apurada pela perícia.

As equipes do Corpo de Bombeiros vão avaliar se houve danos estruturais no imóvel. Caso necessário, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) será acionada para realizar a vistoria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

codesal corpo de bombeiros edifício New Heaven fumaça Incêndio perícia pituba rescaldo Salvador Salvar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x