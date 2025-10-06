Metanol: amostras de bebidas vão para análise em Salvador

- Foto: Divulgação Ascom PCBA

As primeiras amostras de bebidas suspeitas de adulteração foram recolhidas nesta segunda-feira, 6, durante uma operação conjunta em bairros de Salvador. Batizada de "Operação Bebidas Etílicas”, a ação tem o objetivo é coibir a venda de bebidas alcoólicas adulteradas ou falsificadas na capital baiana após após os casos de metanol.

A operação teve como foco produtos que representem risco à saúde, especialmente os contaminados com metanol, substância altamente tóxica capaz de causar desde cegueira até a morte. O delegado titular da Decon, Thiago Costa, reforçou que o comércio de mercadorias impróprias é crime e que a fiscalização é uma ação contínua.

Bairros vistoriados

Ilha Amarela

O primeiro local fiscalizado foi uma fábrica de bebidas alcoólicas em Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário. Durante a inspeção, foram coletadas amostras de produtos e vasilhames para análise.

O Procon autuou o estabelecimento por armazenar produtos com prazo de validade vencido e por descumprir normas de fabricação, distribuição e apresentação de bebidas.

Periperi

Em Periperi, no bairro de Nova Constituinte, outra ação identificou 24 garrafas de uísque supostamente falsificadas, além de lacres, tampas, plásticos e rótulos utilizados na adulteração. O morador, que autorizou a fiscalização, foi levado à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para prestar esclarecimentos, e os materiais apreendidos foram encaminhados ao DPT para perícia de autenticidade.

Importância da análise

O diretor do Laboratório Central do DPT, Jacob Cabus, destacou a importância da análise técnica para garantir respostas rápidas à sociedade, lembrando que o órgão não recebe materiais para exame enviados por terceiros, apenas produtos apreendidos oficialmente.

O grupo de trabalho é formado pelo:

Procon-BA, ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH);

Polícia Civil, por meio do DPT, Decon e Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC);

Secretaria de Saúde, via Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (DIVISA);

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A operação inclui ainda fiscalizações em pontos como a Feira de São Joaquim, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Civil Municipal e Semop.

Operações

Na sexta-feira, 3, foram apreendidas nove garrafas de bebidas e um galão com material irregular. No sábado, 4, outra ação resultou na apreensão de 11 garrafas e um galão com substância não identificada, encaminhados ao DPT para perícia.