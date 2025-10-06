INVESTIGAÇÃO
Metanol: amostras de bebidas vão para análise em Salvador
Ação foi realizada de forma conjunta entre vários órgãos
Por Leilane Teixeira
As primeiras amostras de bebidas suspeitas de adulteração foram recolhidas nesta segunda-feira, 6, durante uma operação conjunta em bairros de Salvador. Batizada de "Operação Bebidas Etílicas”, a ação tem o objetivo é coibir a venda de bebidas alcoólicas adulteradas ou falsificadas na capital baiana após após os casos de metanol.
A operação teve como foco produtos que representem risco à saúde, especialmente os contaminados com metanol, substância altamente tóxica capaz de causar desde cegueira até a morte. O delegado titular da Decon, Thiago Costa, reforçou que o comércio de mercadorias impróprias é crime e que a fiscalização é uma ação contínua.
Bairros vistoriados
- Ilha Amarela
O primeiro local fiscalizado foi uma fábrica de bebidas alcoólicas em Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário. Durante a inspeção, foram coletadas amostras de produtos e vasilhames para análise.
O Procon autuou o estabelecimento por armazenar produtos com prazo de validade vencido e por descumprir normas de fabricação, distribuição e apresentação de bebidas.
- Periperi
Em Periperi, no bairro de Nova Constituinte, outra ação identificou 24 garrafas de uísque supostamente falsificadas, além de lacres, tampas, plásticos e rótulos utilizados na adulteração. O morador, que autorizou a fiscalização, foi levado à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para prestar esclarecimentos, e os materiais apreendidos foram encaminhados ao DPT para perícia de autenticidade.
Importância da análise
O diretor do Laboratório Central do DPT, Jacob Cabus, destacou a importância da análise técnica para garantir respostas rápidas à sociedade, lembrando que o órgão não recebe materiais para exame enviados por terceiros, apenas produtos apreendidos oficialmente.
O grupo de trabalho é formado pelo:
- Procon-BA, ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH);
- Polícia Civil, por meio do DPT, Decon e Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC);
- Secretaria de Saúde, via Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (DIVISA);
- Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
A operação inclui ainda fiscalizações em pontos como a Feira de São Joaquim, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Civil Municipal e Semop.
Operações
Na sexta-feira, 3, foram apreendidas nove garrafas de bebidas e um galão com material irregular. No sábado, 4, outra ação resultou na apreensão de 11 garrafas e um galão com substância não identificada, encaminhados ao DPT para perícia.
