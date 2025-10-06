Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Protesto em Engomadeira interrompe atendimento de ônibus no bairro

Suspensão do transporte ocorre por tempo indeterminado

Luan Julião

Por Luan Julião

06/10/2025 - 15:06 h
Agentes da Semob estão no local
Agentes da Semob estão no local -

O atendimento de ônibus no bairro de Engomadeira, em Salvador, foi suspenso na manhã desta segunda-feira, 6, após um protesto que bloqueou as vias da região. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os coletivos deixaram de entrar no terminal habitual e o ponto final foi remanejado para a entrada do bairro.

Agentes da Semob e prepostos da Integra acompanham a operação para minimizar impactos no transporte.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idoso é preso por liderar quadrilha especializada em sequestros na Bahia
Homem armado faz mulher e criança reféns em Ilhéus e transmite ao vivo
Adolescente morre após disparar acidentalmente arma do pai

De acordo com a Polícia Militar, a manifestação aconteceu na Rua da Engomadeira e os manifestantes utilizaram objetos em chamas para impedir o trânsito. Guarnições da 23ª CIPM foram acionadas e permanecem no local adotando medidas para restabelecer a normalidade na região.

Até o momento, a suspensão do serviço de transporte é por tempo indeterminado, e passageiros que dependem da linha são orientados a buscar informações sobre os desvios e alterações nos itinerários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia engomadeira protesto Salvador Semob transporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agentes da Semob estão no local
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Agentes da Semob estão no local
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Agentes da Semob estão no local
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Agentes da Semob estão no local
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x