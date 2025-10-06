Protesto em Engomadeira interrompe atendimento de ônibus no bairro

Agentes da Semob estão no local - Foto: Reprodução / Polícia Militar

O atendimento de ônibus no bairro de Engomadeira, em Salvador, foi suspenso na manhã desta segunda-feira, 6, após um protesto que bloqueou as vias da região. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os coletivos deixaram de entrar no terminal habitual e o ponto final foi remanejado para a entrada do bairro.

Agentes da Semob e prepostos da Integra acompanham a operação para minimizar impactos no transporte.

De acordo com a Polícia Militar, a manifestação aconteceu na Rua da Engomadeira e os manifestantes utilizaram objetos em chamas para impedir o trânsito. Guarnições da 23ª CIPM foram acionadas e permanecem no local adotando medidas para restabelecer a normalidade na região.

Até o momento, a suspensão do serviço de transporte é por tempo indeterminado, e passageiros que dependem da linha são orientados a buscar informações sobre os desvios e alterações nos itinerários.